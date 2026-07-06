Много в лодке, не считая собаки

Много в лодке, не считая собакиКак российская туристическая индустрия переориентируется на семейный отдых
И это не смена терминов, а смена экономической парадигмы. Индустрия переходит от экономики впечатлений к экономике пользы, где главным бенефициаром становится не только бизнес, но и государство, которому важно его демографическое будущее.
81% россиян называют семейный отдых приоритетом. Однако до 60% семей сталкиваются с тем, что предложения на рынке сомнительны по качеству, либо небезопасны, либо психологически некомфортны, либо просто не учитывают разновозрастные потребности. Между тем разрыв между спросом и предложением – это не просто упущенная выгода отелей и поставщиков рекреационных услуг. Это упущенный шанс укрепить социальный институт семьи.
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