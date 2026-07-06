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Много в лодке, не считая собаки

Как российская туристическая индустрия переориентируется на семейный отдых
Ольга Яблонская , генеральный директор НП «Новые стратегии», советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства
Ольга Ручьева , председатель правления и сооснователь фонда семейных проектов и программ «Семья 3.0»

И это не смена терминов, а смена экономической парадигмы. Индустрия переходит от экономики впечатлений к экономике пользы, где главным бенефициаром становится не только бизнес, но и государство, которому важно его демографическое будущее.

81% россиян называют семейный отдых приоритетом. Однако до 60% семей сталкиваются с тем, что предложения на рынке сомнительны по качеству, либо небезопасны, либо психологически некомфортны, либо просто не учитывают разновозрастные потребности. Между тем разрыв между спросом и предложением – это не просто упущенная выгода отелей и поставщиков рекреационных услуг. Это упущенный шанс укрепить социальный институт семьи.

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