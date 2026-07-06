Много в лодке, не считая собаки

81% россиян называют семейный отдых приоритетом. Однако до 60% семей сталкиваются с тем, что предложения на рынке сомнительны по качеству, либо небезопасны, либо психологически некомфортны, либо просто не учитывают разновозрастные потребности. Между тем разрыв между спросом и предложением – это не просто упущенная выгода отелей и поставщиков рекреационных услуг. Это упущенный шанс укрепить социальный институт семьи.