Рожденные 4 июля

Но связывать проблемы американских институтов исключительно с личностью Трампа было бы неправильно. Во-первых, он один из многих президентов США, которые проверяли на прочность систему сдержек и противовесов. В большинстве случаев успеха они достигали в вопросах, которые касались внешней политики. Не в последнюю очередь потому, что конституция США изначально дает главе государства больше полномочий, связанных с внешней, а не с внутренней политикой.