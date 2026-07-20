Рожденные 4 июля

Рожденные 4 июляНасколько устойчива 250-летняя демократия
В июле опрос агентства Gallup показал уменьшение веры американцев в свои политические институты до исторического минимума в 27%. А исследование The Washington Post и Ipsos говорит о том, что только 25% американцев уверены в обоснованности решений верховного суда.
В этом контексте вспоминается излюбленная цитата многих историков-американистов: ответ одного из отцов-основателей, Бена Франклина, на вопрос супруги мэра Филадельфии Элизабет Пауэлл о том, какое правительство было сформировано по итогу конституциональной конвенции – монархическое или республиканское. «Республика. Если вы сможете ее сохранить», – ответил Франклин.
В современных США эту фразу принято вспоминать как упрек деятельности администрации Дональда Трампа. Критики действующего главы государства обвиняют его в разрушении институтов, игнорировании традиций, а самое главное – в попытке установить авторитаризм.
С одной стороны, Трамп хотел бы власти. Самолюбование ему не чуждо. Он классический представитель лидеров вождистского типа. Не случайно вокруг его фигуры часть республиканцев создала реальный культ, позиционируя Трампа не просто как «великого лидера», а чуть ли не как божьего посланника.
Но связывать проблемы американских институтов исключительно с личностью Трампа было бы неправильно. Во-первых, он один из многих президентов США, которые проверяли на прочность систему сдержек и противовесов. В большинстве случаев успеха они достигали в вопросах, которые касались внешней политики. Не в последнюю очередь потому, что конституция США изначально дает главе государства больше полномочий, связанных с внешней, а не с внутренней политикой.
Во-вторых, если опустить звуковое сопровождение многих из его инициатив, то можно заметить, что значительная часть из них сталкивается с активным сопротивлением – не только системным (на уровне конгресса и местного законодательства), но и судебным. Навскидку можно вспомнить 77 дел, касающихся приоритетных для администрации вопросов, которые рассматривал верховный суд. Успешно для администрации разрешили только 9% из них.
Отцы-основатели знали, что человеческая природа не идеальна. Поэтому придуманная ими структура правительства была заточена не на идеальный результат, а на постоянное состязание трех ветвей власти, в ходе которого ни у одной из них не будет шансов единолично вершить внутреннюю и международную политику США. Система должна быть рабочей, но не обязана быть идеальной.