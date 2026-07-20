Дружба по договору

Дружба по договоруПочему спустя 25 лет соглашения с Китаем остаются фундаментом двусторонних отношений
Россия и Китай 25 лет назад (16 июля 2001 г.) заключили основополагающий договор о Добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был автоматически в 2026 г. продлен еще на пять. Он снял все болезненные претензии из прошлого друг к другу и открыл путь к новому периоду отношений двух стран. Формально именно 25-й годовщине был посвящен еще в мае визит президента России Владимира Путина в Китай.
Тогда они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приняли в дополнение к договору декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Министр иностранных дел Сергей Лавров уже к самой дате написал статью для коллег из «Коммерсанта», где собраны тезисы позитивной оценки современных отношений властей России с Китаем. Это и рост обменов разного уровня, тесная внешнеполитическая координация, сотрудничество в энергетике и, конечно, торгово-экономическое сотрудничество. Счет – на сотни миллиардов.
Власти двух стран представляют себе будущее мироустройство схожим образом. Там нет гегемонизма, внешнего давления, а есть одинаковая ценность суверенитета разных стран, равная и неделимая безопасность, взаимовыгодное партнерство.
Но добираться до остановки под названием «общепризнанные правила жизни мирового сообщества XXI в.» каждый из пары Россия – Китай будет своей дорогой. И совсем не факт, что в итоге правила соберутся в систему так, как это сейчас можно себе вообразить.
Иногда в российской официальной риторике проскальзывает термин по отношению к КНР «союзник». Китай с терминами, которые требуют определенных обязательств, бывает осторожен. Пекин всегда стремится отвязать в двусторонних отношениях фактор третьих стран. Это приходится принять.
Китай действительно отвергает блоки по типу времен холодной войны (БРИКС и ШОС – не таковые, там нет обязующих механизмов общего реагирования на кризисы), а также не хочет по возможности ссориться с Европой, да даже по-прежнему и с США.
Поэтому говорить стоит именно о том, чем Китай и Россия ценны друг для друга сами по себе. Замминистра иностранных дел КНР Лю Бинь сказал, что договор 2001 г. юридически отразил принцип «навеки друзья и никогда – враги». «Объединяющие нас традиции дружбы и добрососедства имеют непреходящую ценность, лишены каких бы то ни было конъюнктурных расчетов, продиктованы широкой общностью национальных интересов», – пояснил, в свою очередь, российский министр Лавров.
Можно, при желании, дискутировать о сочетании дружбы и «национальных интересов». Но часть формулы («никогда – враги») точно звучит как благородное напоминание для политиков и народов. Россия и Китай, две великие страны с протяженной границей, уверенно определились еще в начале XXI в. с минимальной планкой добрососедских отношений высокого уровня. И спустя 25 лет, в потоке бурь шторма «перемен, невиданных за столетие», она ценна вдвойне: ведь без прочного фундамента этот многоэтажный дом давно бы не выдержал его натиска.