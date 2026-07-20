Дружба по договору

Можно, при желании, дискутировать о сочетании дружбы и «национальных интересов». Но часть формулы («никогда – враги») точно звучит как благородное напоминание для политиков и народов. Россия и Китай, две великие страны с протяженной границей, уверенно определились еще в начале XXI в. с минимальной планкой добрососедских отношений высокого уровня. И спустя 25 лет, в потоке бурь шторма «перемен, невиданных за столетие», она ценна вдвойне: ведь без прочного фундамента этот многоэтажный дом давно бы не выдержал его натиска.