Архитектура устойчивости

Да, это создает краткосрочные сбои и удорожание маршрутов, но в рамках бизнес‑модели платформы это управляемый риск, а не фатальная уязвимость. В отрасли такое уже и ранее происходило при крупных пожарах на Ozon и Wildberries, но это не сказалось ни на росте цен, ни на бизнесе в целом, партнеры компаний также получили поддержку и все необходимые компенсации, это уже начало происходить и сейчас.