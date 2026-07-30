Конфликт из Залива

Конфликт с участием Ирана и США покинул пределы Персидского залива и постепенно стирает границы между мирными регионами и очагами открытого вооруженного противостояния. После удара украинских сил по мирному иранскому судну на Каспии регион, прежде никак незатронутый, оказался включен в общую зону конфликта. А глобальная экономика стремительно привыкает к новой реальности: любая локация, где есть транспортные маршруты коммерческих грузов, нефтепроводы, танкеры СПГ и буровые на шельфе, теперь в зоне риска. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироля уже заявил, что опасность теперь связана не только с Ормузским проливом, но и с Баб-эль-Мандебом, который незадолго до этого превратился в основной маршрут обхода Ормуза.