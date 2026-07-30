Конфликт из Залива

Конфликт из ЗаливаКак разрастается и влияет на рынки конфликт с участием Ирана
Конфликт с участием Ирана и США покинул пределы Персидского залива и постепенно стирает границы между мирными регионами и очагами открытого вооруженного противостояния. После удара украинских сил по мирному иранскому судну на Каспии регион, прежде никак незатронутый, оказался включен в общую зону конфликта. А глобальная экономика стремительно привыкает к новой реальности: любая локация, где есть транспортные маршруты коммерческих грузов, нефтепроводы, танкеры СПГ и буровые на шельфе, теперь в зоне риска. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироля уже заявил, что опасность теперь связана не только с Ормузским проливом, но и с Баб-эль-Мандебом, который незадолго до этого превратился в основной маршрут обхода Ормуза.
29 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы остановили три нефтяных танкера в Ормузском проливе. Якобы суда проигнорировали предупреждение и продолжили двигаться по маршруту, который Иран считал незаконным. В эту же ночь Иран ударил баллистическими ракетами по американским базам в Иордании, а США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам связанных с Ираном формирований в восточном Ираке. Оба этих события можно воспринимать как продолжение предыдущего этапа войны, однако они происходят уже после официального объявления Вашингтона о приостановке бомбардировок Ирана.