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Конфликт из Залива

Как разрастается и влияет на рынки конфликт с участием Ирана
Марат Зембатов , директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Конфликт с участием Ирана и США покинул пределы Персидского залива и постепенно стирает границы между мирными регионами и очагами открытого вооруженного противостояния. После удара украинских сил по мирному иранскому судну на Каспии регион, прежде никак незатронутый, оказался включен в общую зону конфликта. А глобальная экономика стремительно привыкает к новой реальности: любая локация, где есть транспортные маршруты коммерческих грузов, нефтепроводы, танкеры СПГ и буровые на шельфе, теперь в зоне риска. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироля уже заявил, что опасность теперь связана не только с Ормузским проливом, но и с Баб-эль-Мандебом, который незадолго до этого превратился в основной маршрут обхода Ормуза.

29 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы остановили три нефтяных танкера в Ормузском проливе. Якобы суда проигнорировали предупреждение и продолжили двигаться по маршруту, который Иран считал незаконным. В эту же ночь Иран ударил баллистическими ракетами по американским базам в Иордании, а США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам связанных с Ираном формирований в восточном Ираке. Оба этих события можно воспринимать как продолжение предыдущего этапа войны, однако они происходят уже после официального объявления Вашингтона о приостановке бомбардировок Ирана.

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