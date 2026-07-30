Политика длинного цикла

Российская политика меняет правила игры: старые лозунги на выборах уже не работают – так просто голоса не собрать. На смену им приходят проекты длинного цикла: когда кандидат берет конкретную проблему, предъявляет уже сделанное и выстраивает из этого понятный путь к ощутимым изменениям в жизни избирателя. Долгая работа и проекты с горизонтом становятся основной стратегией этой кампании. Ведь образ будущего отвечает на главный вопрос избирателя: куда кандидат ведет и чем докажет, что доведет.