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Политика длинного цикла

Почему главным ресурсом становится способность предложить долгосрочный проект, а не удачный лозунг
Александра Бокова

Российская политика меняет правила игры: старые лозунги на выборах уже не работают – так просто голоса не собрать. На смену им приходят проекты длинного цикла: когда кандидат берет конкретную проблему, предъявляет уже сделанное и выстраивает из этого понятный путь к ощутимым изменениям в жизни избирателя. Долгая работа и проекты с горизонтом становятся основной стратегией этой кампании. Ведь образ будущего отвечает на главный вопрос избирателя: куда кандидат ведет и чем докажет, что доведет.

30 лет предвыборные кампании держались на одном допущении – избирателю можно продать настроение, проверить обещания ему будет нечем, да и к следующим выборам все забудется. Так было примерно с 1996 г. Президентская кампания Ельцина впервые объединила музыку, ТВ, плакаты и сцену в единую мобилизационную машину. Слоган «Голосуй или проиграешь» (прямая калька с клинтоновского Choose or Lose) задавал жесткие рамки, а «Выбирай сердцем» – бил лично в каждого.

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