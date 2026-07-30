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Закон ограниченного срока годности

Почему законодатель все чаще не уверен в том, что его поправки пройдут испытание на прочность
Дарья Мосолкина , заместитель редактора отдела «Экономика»

Механизмы реформы банкротства при необходимости могут быть донастроены после анализа практики их применения, сообщил советник министра экономического развития Игорь Шулешов. Дежурная и по факту безобидная фраза правительственного чиновника моментально стала новостью во многом потому, что была произнесена на третий день после подписания президентом законопроекта об этой самой реформе.

Масштабные поправки в закон о банкротстве – один из ключевых проектов Минэка последних лет. Их без преувеличения можно назвать поправками сложной судьбы. Их публичное обсуждение заняло почти шесть лет (можно только догадываться, сколько длилась разработка). В Госдуму за это время было внесено несколько версий законопроекта. Наконец начатое удалось довести до конца. И вот теперь оказалось, что юристам, судам, кредиторам, должникам и арбитражным управляющим рано очаровываться. Впереди их могут ждать новые поправки, если закон не пройдет испытание жизнью.

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