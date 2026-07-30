Закон ограниченного срока годности

Масштабные поправки в закон о банкротстве – один из ключевых проектов Минэка последних лет. Их без преувеличения можно назвать поправками сложной судьбы. Их публичное обсуждение заняло почти шесть лет (можно только догадываться, сколько длилась разработка). В Госдуму за это время было внесено несколько версий законопроекта. Наконец начатое удалось довести до конца. И вот теперь оказалось, что юристам, судам, кредиторам, должникам и арбитражным управляющим рано очаровываться. Впереди их могут ждать новые поправки, если закон не пройдет испытание жизнью.