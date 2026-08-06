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За пределами HR

Высокие штрафы заставляют работодателей перестраивать систему работы с иностранными кадрами
Анна Минушкина , адвокат коллегии Москвы «Минушкина и партнеры»

Начиная с 2024 г. Госдумой в миграционной сфере было принято 27 федеральных законов. Принятые законы согласовываются с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 гг., предусматривающей в том числе повышение ответственности работодателей, расширение их обязанностей при привлечении к труду иностранных работников, усиление цифрового и межведомственного контроля.

В 2022 г. законодатель смягчил административную ответственность бизнеса, расширив возможности для замены штрафов предупреждением и снизив санкции по ряду составов. Но эти послабления практически не затронули ответственность за нарушение миграционного законодательства. По данным судебного департамента при Верховном суде, общая сумма административных штрафов по статьям о незаконном привлечении к работе мигрантов составила около 2,04 млрд руб. в 2022 г., 2,35 млрд руб. в 2023 г. и 2,7 млрд руб. в 2024 г. За первое полугодие 2025 г. было назначено еще 1,62 млрд руб. штрафов.

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