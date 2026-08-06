Бессильный алгоритм

Бессильный алгоритмЧто действительно спасет детей от деструктивного контента в интернете
Министерство внутренних дел (МВД) 3 августа предупредило о рисках коротких роликов в интернете для подростков. Как заявили в ведомстве, в этих роликах могут содержаться сцены насилия и другие деструктивные материалы. А подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что «увеличивает риск развития у них девиантного поведения», уверены в МВД.
Заложником «быстрого дофамина» из-за Reels, TikTok и Shorts, пожалуй, когда-то становился каждый. Алгоритмы социальных сетей буквально подбирают картинку под предпочтения пользователей и их настроение. На самом деле риски просмотра коротких видео несколько шире: яркая бесконечная лента и автовоспроизведение убирают естественные точки остановки, которые есть при самостоятельном выборе видео и окончании его просмотра. Взрослому в потоке информации легче сказать себе «хватит». Ребенку же порой достаточно сложно остановиться.
Отмечу банальную вещь: все начинается в семье. Дети нередко привыкают к экрану из-за своих родителей. Дать ребенку в руки телефон – это для некоторых взрослых легкий способ добиться тишины в нужной ситуации. Забавно, что после этого родители часто сердятся, почему ребенок не расстается с телефоном и закрывается от них.
Просматривая короткие видео, ребенок мгновенно привыкает к «быстрому дофамину», который подстроен под его предпочтения. Это ощущение опасно не только по своей природе, но и действительно иногда по содержанию попадающихся материалов. На динамично оформленный, яркий деструктивный контент в особенности рискуют наткнуться подростки. Причем появиться в ленте рекомендаций он может вполне последовательно: сначала ребенок, например, после ссоры с родителями или друзьями ставит лайк под грустным роликом, а потом алгоритмы формируют его информационный пузырь с соответствующими настроениями.
Мы можем обсуждать действие алгоритмов, вызывающих привыкание, требовать от разработчиков безопасных лент, блокировать противоправные аккаунты, использовать родительский контроль. Но нужно признать одну вещь: все эти меры не имеют смысла там, где нет доверия и открытого общения.
Если подросток по-настоящему чувствует себя в безопасности в окружении семьи и друзей, любой алгоритм социальных сетей будет бессилен. Чувство защищенности и опоры трудно сломить деструктивной картинкой, призывающей к вреду.