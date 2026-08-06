Бессильный алгоритм

Просматривая короткие видео, ребенок мгновенно привыкает к «быстрому дофамину», который подстроен под его предпочтения. Это ощущение опасно не только по своей природе, но и действительно иногда по содержанию попадающихся материалов. На динамично оформленный, яркий деструктивный контент в особенности рискуют наткнуться подростки. Причем появиться в ленте рекомендаций он может вполне последовательно: сначала ребенок, например, после ссоры с родителями или друзьями ставит лайк под грустным роликом, а потом алгоритмы формируют его информационный пузырь с соответствующими настроениями.