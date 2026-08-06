Республика впечатлений

Республика впечатленийАлтай притягивает путешественников и бизнес
Всего четыре с небольшим часа в самолете из Москвы – и ты оказываешься в Республике Алтай, которую не так давно стали заново открывать для себя наши (да и со всего мира) туристы. Малонаселенный регион, обделенный крупными производствами и практически не добывающий полезных ископаемых, географически труднодоступный (с конца 1990-х до середины нулевых не работал даже аэропорт Горно-Алтайска, а железной дороги здесь нет), слыл хронически дотационным и весьма депрессивным.
Возможно, именно поэтому назначение в 2024 г. врио главы Республики Алтай первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака ряд экспертов восприняли как ссылку. «Не похоже на ссылку», – подумал я два года назад, посмотрев живописное видео с бегущей вдоль горных хребтов речкой (мне его прислал один из членов команды Турчака). «Ни разу не ссылка», – подтвердил он.
Сейчас Республика Алтай – это центр притяжения туристов и привлечения миллиардных инвестиций. Аэропорт Горно-Алтайска уже не справляется с резко возросшим пассажиропотоком (через полтора года будет открыт новый), а главный инвестор и благодетель республики Герман Греф обещает построить город – спутник всесезонного курорта «Манжерок», который уже дал местным жителям 4000 рабочих мест и в ближайшей перспективе даст еще 11 000.
Инициированная в 2025 г. региональными властями земельная амнистия привела к тому, что в Горном Алтае в 10 (!) раз выросло количество легальных объектов размещения. Строятся новые отели, парки развлечений, рекреационные зоны. Здесь доступен отдых на любой вкус и кошелек – от рыбалки в горных реках и озерах до полетов на параплане и вертолете. Уникальный комфортный климат, чистейший воздух и большое количество солнечных дней в году. Мясо марала (для гурманов) или жареха с белыми грибами (для веганов), местные настойки (для ценителей) или сбор из горных чудодейственных трав (для приверженцев ЗОЖа).
Новые гостиницы, дома отдыха и рестораны естественным образом вписываются в местный ландшафт и гармонично его дополняют. Убедиться в этом несложно – достаточно проехать по Чуйскому тракту, входящему в топ-10 красивейших в мире дорог по версии журнала National Geographic.
Турпоток Горного Алтая в 2025 г. достиг 2,8 млн человек, в 2026 г. региональные власти прогнозируют увеличение этого показателя еще на 5%. Ведь не могут же туристы ехать в место для ссылки, если только это не место ссылки, скажем, Пушкина? Но Пушкин до Алтая, к сожалению, не доехал. А бюст великого поэта работы Зураба Церетели в Горно-Алтайске есть. Вот еще один повод сюда прилететь.
Возможно, Алтай – это не только история о том, как изменился регион. А скорее о том, как изменилось наше представление о собственной стране.