Республика впечатлений

Всего четыре с небольшим часа в самолете из Москвы – и ты оказываешься в Республике Алтай, которую не так давно стали заново открывать для себя наши (да и со всего мира) туристы. Малонаселенный регион, обделенный крупными производствами и практически не добывающий полезных ископаемых, географически труднодоступный (с конца 1990-х до середины нулевых не работал даже аэропорт Горно-Алтайска, а железной дороги здесь нет), слыл хронически дотационным и весьма депрессивным.