Черное море рискаСможет ли Анкара остановить эскалацию атак на судоходство в Черном море
Призыв Турции приостановить взаимные российские и украинские атаки на гражданские суда в Черном море можно понять. Турецкая сторона несет прямой экономический ущерб, а среди пострадавших турецкие судовладельцы и экипажи судов. Так, 3 августа недалеко от российских берегов несколькими украинскими беспилотниками было атаковано турецкое судно Nadezhda c грузом турецких овощей и фруктов, экипаж был снят с помощью российских спасателей.
Стоит напомнить, как развивалась эскалация морской войны этим летом. Ранее обе стороны – и Украина, и Россия соблюдали определенную сдержанность в атаках на гражданское судоходство. Очевидно, причиной этого было понимание у обеих сторон, что эскалация таких атак принесет слишком большой ущерб. Однако в конце июня Украина открыто заявила о планах изолировать Крым и причинить ущерб российскому экспорту, после чего были нанесены удары беспилотниками по десяткам судов в Азовском, а затем и Черном море, обеспечивающих российские морские перевозки. Фактически после этого сдержанность с российской стороны потеряла смысл – и Вооруженными силами России стали наноситься удары по украинским портам и судам, которые ими пользовались. В конце концов убытки стали терпеть и другие страны – не только Турция, но и Казахстан, когда украинские беспилотники стали атаковать танкеры с добытой там нефтью. Которая в значительной степени принадлежала американской компании Shevron (всего на Казахстан приходится более 20% нефтедобычи этой одной из крупнейших нефтекомпаний США). Кстати, Украина до этого информировалась о том, что эти танкеры везут казахстанскую нефть, которую добывает и американская компания. Якобы на днях Украина пообещала больше не атаковать их после внушения из США.
Будет ли призыв Турции вернуть статус-кво иметь результат? В этом существуют серьезные сомнения. Украина может обещать что угодно, но будет ли она или ее западные друзья выполнять обещания? Для этого можно вспомнить уже подзабытую зерновую сделку, заключенную под эгидой ООН. Россия по ней пропускала суда для вывоза зерна из украинских портов, которые проверялись на предмет перевозки оружия. А российской стороне было обещано, что будут сняты санкции с Россельхозбанка и запрет на страхование судов с зерном с целью облегчения его продаж покупателям. Никаких обещаний в отношении России выполнено не было. После этого и начался период относительной сдержанности в атаках на гражданские суда, который завершился в июне. Ожидать, что Украина выполнит свои очередные обещания, а Турция сможет гарантировать это, у России нет оснований. Если статус-кво вернуть не удастся, Черное море станет чем-то вроде Ормузского пролива, который суда проходят на свой страх и риск, несут потери, цена прохода резко возросла, а экипажи нанимаются с премией за особые условия.