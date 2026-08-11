Стоит напомнить, как развивалась эскалация морской войны этим летом. Ранее обе стороны – и Украина, и Россия соблюдали определенную сдержанность в атаках на гражданское судоходство. Очевидно, причиной этого было понимание у обеих сторон, что эскалация таких атак принесет слишком большой ущерб. Однако в конце июня Украина открыто заявила о планах изолировать Крым и причинить ущерб российскому экспорту, после чего были нанесены удары беспилотниками по десяткам судов в Азовском, а затем и Черном море, обеспечивающих российские морские перевозки. Фактически после этого сдержанность с российской стороны потеряла смысл – и Вооруженными силами России стали наноситься удары по украинским портам и судам, которые ими пользовались. В конце концов убытки стали терпеть и другие страны – не только Турция, но и Казахстан, когда украинские беспилотники стали атаковать танкеры с добытой там нефтью. Которая в значительной степени принадлежала американской компании Shevron (всего на Казахстан приходится более 20% нефтедобычи этой одной из крупнейших нефтекомпаний США). Кстати, Украина до этого информировалась о том, что эти танкеры везут казахстанскую нефть, которую добывает и американская компания. Якобы на днях Украина пообещала больше не атаковать их после внушения из США.