За пределами «Госуслуг»

О работе государства принято судить по тому, что видно снаружи. Гражданин оценивает срок выдачи справки, число визитов в ведомство, удобство приложения. За полтора десятилетия государство обзавелось целым набором цифровых решений: почти каждое ведомство и регион завели собственные системы, реестры, справочники и порталы. Каждая система в отдельности закрывала осмысленную локальную задачу. В сумме они плохо складываются в управляемое целое: данные не стыкуются, процесс не просматривается насквозь, а цифровая зрелость по факту считается количеством внедренного вместо качества выполняемого. Такой счет уравнивает ведомство, которое действительно ускорилось, с ведомством, которое закупило десяток систем и по-прежнему согласовывает документ три недели.