За пределами «Госуслуг»Почему следующий этап цифровизации требует единой архитектуры госуправления
О работе государства принято судить по тому, что видно снаружи. Гражданин оценивает срок выдачи справки, число визитов в ведомство, удобство приложения. За полтора десятилетия государство обзавелось целым набором цифровых решений: почти каждое ведомство и регион завели собственные системы, реестры, справочники и порталы. Каждая система в отдельности закрывала осмысленную локальную задачу. В сумме они плохо складываются в управляемое целое: данные не стыкуются, процесс не просматривается насквозь, а цифровая зрелость по факту считается количеством внедренного вместо качества выполняемого. Такой счет уравнивает ведомство, которое действительно ускорилось, с ведомством, которое закупило десяток систем и по-прежнему согласовывает документ три недели.
Прошедший форум «Цифровая эволюция» интересен тем, что эта развилка была проговорена вслух с федеральной трибуны. Формально центральными темами были госуслуги и новые государственные информационные системы. Фактически значительная часть программы ушла в служебную сторону: как аппарат работает сам с собой и чем измеряется результат этой работы. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил смену логики. Разрыв между требованиями государства к качеству сервисов и финансовыми возможностями регионов растет: сильные субъекты позволяют себе собственную разработку, дефицитные продолжают оказывать часть услуг на бумаге. Отсюда ставка на типовые облачные решения, которую министр прямо связал с цифровым равенством регионов.