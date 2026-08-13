Товар сгорел – долг остался

И дело даже не в офертах, которые обычно регулируют отношения сторон. Суть в природе отношений. Маркетплейс оказывает селлерам комплекс услуг, включая хранение. А статья 901 ГК РФ освобождает хранителя от ответственности, если утрата товара произошла вследствие непреодолимой силы. Падение БПЛА на склад квалифицируется как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Это тот самый случай, когда даже предыдущие редакции оферты, прямо не упоминавшие дроны, не меняют сути: форс-мажор перевешивает договорные условия.