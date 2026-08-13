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Товар сгорел – долг остался

Почему банкротство для пострадавших селлеров может оказаться рациональнее многолетних судов
Станислав Соболев , руководитель практики реструктуризаций проблемных активов и банкротств «МЭФ Legal»

Юридические надежды предпринимателей, потерявших товар на складе маркетплейса, понятны: договор был заключен с платформой, значит, платить должна она. Однако обязан ли агрегатор отвечать за уничтожение имущества – вопрос, который судебная практика будет решать не один год.

И дело даже не в офертах, которые обычно регулируют отношения сторон. Суть в природе отношений. Маркетплейс оказывает селлерам комплекс услуг, включая хранение. А статья 901 ГК РФ освобождает хранителя от ответственности, если утрата товара произошла вследствие непреодолимой силы. Падение БПЛА на склад квалифицируется как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Это тот самый случай, когда даже предыдущие редакции оферты, прямо не упоминавшие дроны, не меняют сути: форс-мажор перевешивает договорные условия.

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