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Капитальное похолодание

Почему инвесторы по всему миру отказываются от инвестиций
Вивек Ананд Раунияр , помощник директора департамента надзора за финансовыми институтами ЦБ Непала, член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Капитал по своей природе осторожен, если не сказать труслив. Десятилетия мы наблюдали следующую картину: международные инвестиции шли туда, где сосуществовали дешевое производство и высокие темпы роста национальной экономики. В 2026 г. все поменялось. На смену глобализации прошлых лет пришла экономическая форма, при которой инвестиционные решения определяются не только рыночными факторами, но и соображениями долгосрочной безопасности.

Новые обстоятельства, сопряженные с налоговыми изменениями, угрозой национализации отраслей или гражданскими волнениями, тут же охлаждают инвестиционный климат. Капитал отступает, поскольку гарантии пропадают, а правовая и иная защита активов воспринимается как ненадежная. Данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирного банка иллюстрируют этот переход. В 2025 г. объем мировых прямых иностранных инвестиций достиг примерно $1,6 трлн, увеличившись на 14%. Хотя этот рост обманчив. Более $140 млрд из этой суммы обеспечили «транзитные потоки» через глобальные финансовые центры. По сути, это перемещение средств по виртуальным счетам, а не создание реальных предприятий. Если исключить эти операции, то реальный рост инвестиций выглядит гораздо скромнее – около 5%.

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