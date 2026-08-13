Капитальное похолодание

Новые обстоятельства, сопряженные с налоговыми изменениями, угрозой национализации отраслей или гражданскими волнениями, тут же охлаждают инвестиционный климат. Капитал отступает, поскольку гарантии пропадают, а правовая и иная защита активов воспринимается как ненадежная. Данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирного банка иллюстрируют этот переход. В 2025 г. объем мировых прямых иностранных инвестиций достиг примерно $1,6 трлн, увеличившись на 14%. Хотя этот рост обманчив. Более $140 млрд из этой суммы обеспечили «транзитные потоки» через глобальные финансовые центры. По сути, это перемещение средств по виртуальным счетам, а не создание реальных предприятий. Если исключить эти операции, то реальный рост инвестиций выглядит гораздо скромнее – около 5%.