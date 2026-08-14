«Смешарики сквозь вселенные»: «Матрица» для детей

«Смешарики сквозь вселенные»: «Матрица» для детейВ новой полнометражке пушистые шарообразные стали людьми – и им это не очень понравилось
Как известно, «Смешарики» традиционно обитают на малых экранах – кстати, дольше всех своих коллег. Даже не верится, что первая серия вышла на ТВ уже больше 20 лет назад. Но и кинотеатры они обживают активнее прочих – у «Лунтика», «Фиксиков», «Барбоскиных», к примеру, по две полнометражки, вот разве что у «Трех котов» аж целая трилогия. Тогда как «Смешарики сквозь вселенные» (производство группы компаний «Рики») уже четвертая полнометражная адаптация мультфраншизы. И самая экспериментальная – частично анимационная, частично игровая, да еще снятая по сценарию самого известного российского фантаста Сергея Лукьяненко.
И раз уже в официальном трейлере достаточно подробно пересказан сюжет, не станем скрывать и мы: «Смешарики» пересняли «Матрицу». А игровая линия ощутимо вдохновлена атмосферой и даже дизайнерскими решениями культовой советской кинофантастики – сериалом «Гостья из будущего» и дилогией «Москва – Кассиопея» / «Отроки во Вселенной».
Идиллия в Ромашковой долине живет в раз и навсегда заведенном ритме: медведь Копатыч копошится в огороде, Совунья вяжет бесконечный шарф, Бараш читает стихи и подкармливает свою подругу свинку Нюшу конфетами. И лишь кролика Кроша нет-нет, да и посещают мысли о смысле всего сущего. Однажды он и его товарищ Ежик отправились искать упавшую с неба звезду (хоть какое-то разнообразие!), а нашли механический прибор, который вдруг переместил их на огромный звездолет, дрейфующий в космическом пространстве. Крош и Ежик обнаружили себя в механических капсулах и не в своем теле: были плоские – стали трехмерные и какие-то геометрически несуразные. Были очаровательные шарики, а теперь странно вытянулись и шерстка сошла. И мерещится им, что зовут их на самом деле Кирилл и Женя и никакие они не звери, а некие «люди» с планеты Земля. И будто бы Ромашковая долина всего лишь морок, компьютерная симуляция, чтобы переждать годы дрейфа в ожидании спасательной экспедиции.
Возрастной рейтинг фильма 6+, поэтому «Смешарики» долго не тянут эту буддийскую интригу, какая версия реальности настоящая (то ли землянам снится мультфильм, то ли смешарикам снится звездолет). Первична именно игровая часть, и происходит она в нашем отдаленном будущем, где мультсериал «Смешарики» – общеизвестная классика, поэтому, когда экипаж задумался, на базе какой франшизы создать симуляцию, вопрос не стоял. Иными словами, хардкорные фанаты оригинальных «Смешариков» могут быть спокойны – «канон» остается в неприкосновенности, новый фильм никак его не переписывает и не уточняет, а существует с ним параллельно. И соответственно, может себе позволить любые вольности: Крош – Кирилл, Ежик – Женя, как и другие персонажи, будут постоянно перепрыгивать из одной реальности в другую и логика космического фильма-катастрофы (а именно это и есть «несущий» жанр всего фильма) возьмет в оборот даже утопию Ромашковой долины – Крош так ждал перемен, и перемены придут.
В итоге главной проблемой фильма оказался как раз качественный дисбаланс между анимационной линией (ее ставил опытный режиссер-аниматор Илья Максимов), как всегда хорошо написанной, анимированной и озвученной, и игровой (Андрей Мармонтов). Несмотря на обаятельные детали, внутренние шутки (сам Лукьяненко появился в камео, а всем героям-людям раздал фамилии своих друзей-фантастов) и артистов-харизматиков (Александр Лыков, к примеру, сыграл скрипача Лазарчука – человеческого двойника Кар-Карыча), «наш» мир все-таки блекнет на фоне мультяшного. Он бесконфликтен, актерам оказалось не так много что играть, да и история в человеческом измерении разворачивается медленно и как-то натужно. Этот контраст особенно фатален, учитывая главный «месседж» – что нельзя вечно пребывать в иллюзии, надеясь, что опасность просто уйдет, если ее не замечать. Предполагалось, что реальный мир как бы победит пластмассовый – что он будет интереснее и живее, но получилось ровно наоборот.
За первый уикенд стартовавшие 6 августа «Смешарики» заработали 75 млн руб., и эти цифры оказались в пределах ожиданий индустрии – особенно учитывая мертвый для российских блокбастеров летний сезон, экспериментальный анимационно-игровой формат и конкуренцию с «Колобком» (который, несмотря на волну сетевого хейта, получил от зрителей 245 млн руб.). Пока создатели не объявляли официально, будет ли сиквел, но сцена после титров недвусмысленно обещает продолжение. И если «Сквозь вселенные» больше всего обязаны «Матрице», то потенциальная вторая часть, кажется, будет в духе «Начала» Кристофера Нолана.