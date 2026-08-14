«Смешарики сквозь вселенные»: «Матрица» для детей

Идиллия в Ромашковой долине живет в раз и навсегда заведенном ритме: медведь Копатыч копошится в огороде, Совунья вяжет бесконечный шарф, Бараш читает стихи и подкармливает свою подругу свинку Нюшу конфетами. И лишь кролика Кроша нет-нет, да и посещают мысли о смысле всего сущего. Однажды он и его товарищ Ежик отправились искать упавшую с неба звезду (хоть какое-то разнообразие!), а нашли механический прибор, который вдруг переместил их на огромный звездолет, дрейфующий в космическом пространстве. Крош и Ежик обнаружили себя в механических капсулах и не в своем теле: были плоские – стали трехмерные и какие-то геометрически несуразные. Были очаровательные шарики, а теперь странно вытянулись и шерстка сошла. И мерещится им, что зовут их на самом деле Кирилл и Женя и никакие они не звери, а некие «люди» с планеты Земля. И будто бы Ромашковая долина всего лишь морок, компьютерная симуляция, чтобы переждать годы дрейфа в ожидании спасательной экспедиции.