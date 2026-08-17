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Глобальный подряд

Киев собирается легализовать экспорт своих военных компетенций
Олег Краев , журналист-международник

Верховная рада Украины рассматривает внесенный еще в 2024 г. законопроект о международных оборонных компаниях (МОК). В мае Владимир Зеленский отдельно поручил разработать оптимальную законодательную модель для военных предприятий и принять соответствующий закон до конца 2026 г. Целью инициативы является создание механизма по оказанию оборонных, консультационных и образовательных услуг за пределами Украины в целях получения дохода и обеспечения Киеву статуса глобального игрока на этом рынке.

Деятельность таких предприятий не будет в полном смысле свободной, поскольку нынешней редакцией законопроекта предполагается учреждение специальной службы по делам МОК, подотчетной главному управлению разведки (ГУР). Через нее будет вестись согласование контрактов, надзор за деятельностью, учет вооружений и техники компаний.

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