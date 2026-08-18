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Как Тегеран держит удар

США переносят противостояние с Ираном с военного фронта на экономический
Олег Акулиничев , востоковед-иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба»

Спустя почти полгода после начала военной фазы конфликта между Ираном – с одной стороны и США и Израилем – с другой противостояние перешло в новое, не менее ожесточенное измерение. Речь идет об экономической войне. Исламабадский меморандум от 18 июня, остановивший активные боевые действия, так и не привел к окончательному мирному соглашению. 17 августа истек 60-дневный срок, отведенный на переговоры, а стороны лишь обмениваются взаимными обвинениями. Вашингтон, столкнувшись с нехваткой боеприпасов и непопулярностью затяжной войны, делает новую ставку – на удушающее экономическое давление. Администрация Трампа перешла от операции Epic Fury («Военная ярость») к Economic Fury («Экономическая ярость»).

Цель – заставить Тегеран капитулировать, не нанося новых массированных ударов.

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