Как Тегеран держит удар

Спустя почти полгода после начала военной фазы конфликта между Ираном – с одной стороны и США и Израилем – с другой противостояние перешло в новое, не менее ожесточенное измерение. Речь идет об экономической войне. Исламабадский меморандум от 18 июня, остановивший активные боевые действия, так и не привел к окончательному мирному соглашению. 17 августа истек 60-дневный срок, отведенный на переговоры, а стороны лишь обмениваются взаимными обвинениями. Вашингтон, столкнувшись с нехваткой боеприпасов и непопулярностью затяжной войны, делает новую ставку – на удушающее экономическое давление. Администрация Трампа перешла от операции Epic Fury («Военная ярость») к Economic Fury («Экономическая ярость»).