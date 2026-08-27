Дороже некуда

Судьба семейной ипотеки пока не известна, но доходность депозитов, судя по данным ЦБ, в последние месяцы не падает, а растет. А покупатели с подешевевшей ипотекой пошли не на первичный рынок, а на вторичный. Спрос на «вторичку» за семь месяцев, по статистике Росреестра, вырос в Москве на 4,4% к аналогичному периоду 2025 г., в июле – почти на 10% год к году. При этом количество кредитных сделок увеличилось в предыдущем месяце в 2 раза по сравнению с 2025 г., подсчитали в «Авитонедвижимости». И покупателей можно понять, ведь цены на готовое жилье в среднем примерно на треть ниже, чем на новостройки. И, кстати, за последний год выросли только на скромные 8%.