Дороже некуда

Дороже некудаСнижение спроса пока не заставило столичных девелоперов снизить цены
Ценообразование на первичном рынке столичной недвижимости Москвы все больше поражает своей нестандартностью. Продажи у застройщиков за последние семь месяцев, по данным столичного Росреестра, упали на 33%. В целом, по данным «Циана», пока продано только 40% от строящегося и запроектированного. А на реализацию оставшегося при сохранении покупательской активности на уровне первого полугодия 2026 г. уйдет 2,3 года против 1,7 года в прошлом году, утверждают в Macon. В такой ситуации цены по закону спроса и предложения вроде бы должны падать. Или как минимум перестать расти. Ничего подобного: к августу они увеличились почти на 19% за год в старых границах, по данным BnMAP.pro, и на 17–18% в ТиНАО, по информации «Авитонедвижимости» и «Пульса продаж новостроек».
Девелоперы объясняют парадокс переориентацией рынка на строительство дорогого жилья, затейливостью столичной архитектуры и дороговизной проектного финансирования, из-за которого новые проекты на старте могут стоить дороже аналогичных, но уже готовых. И уповают на снижение ключевой ставки, которая должна сделать доступной рыночную ипотеку и уронить ставки по вкладам, заставив их владельцев инвестировать все нажитые триллионы в столичный рынок недвижимости. А также, конечно, на государство, которое не бросит их в беде и передумает ужесточать условия семейной ипотеки. А еще лучше – улучшит их. Например, увеличит лимиты по льготным кредитам, дав девелоперам возможность и дальше наращивать стоимость метра.
Судьба семейной ипотеки пока не известна, но доходность депозитов, судя по данным ЦБ, в последние месяцы не падает, а растет. А покупатели с подешевевшей ипотекой пошли не на первичный рынок, а на вторичный. Спрос на «вторичку» за семь месяцев, по статистике Росреестра, вырос в Москве на 4,4% к аналогичному периоду 2025 г., в июле – почти на 10% год к году. При этом количество кредитных сделок увеличилось в предыдущем месяце в 2 раза по сравнению с 2025 г., подсчитали в «Авитонедвижимости». И покупателей можно понять, ведь цены на готовое жилье в среднем примерно на треть ниже, чем на новостройки. И, кстати, за последний год выросли только на скромные 8%.