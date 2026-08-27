Закат трампизма

Почему это важно? Отстаивание интересов богатой, «коренной» Америки – ключевая цель трампизма внутри страны. Трампом сегодня довольны лишь несколько небольших, но очень влиятельных социальных групп. Во-первых, это ультрабогатые, старые американские семьи. Трамп испытывает к ним сложные чувства. Одной из мотиваций Трампа, американца лишь в третьем поколении, всегда являлось и продолжает оставаться соперничество со старыми капиталистическими родами. Трамп всю жизнь доказывает, что он не только часть истинной Америки. Трамп пытается доказать, что он часть «настоящей», старой, белой, англосаксонской и немецко-голландской Америки. Трампы не выскочки, нувориши, которым просто повезло. И эта фамилия должна стоять в одном ряду с великими именами американского капитализма – от Ренсселеров, Асторов, Спенсеров, Карнеги и Меллонов до Дюпонов, Фордов, Морганов, Вандербильтов и Рокфеллеров.