Закат трампизма

Закат трампизмаКак война с Ираном расколола MAGA и ослабила влияние президента США
Дональд Трамп начал свою вторую каденцию весьма неплохо. Благодаря неимоверным усилиям был принят «Большой прекрасный закон» – одна из фундаментальных целей трампизма. Снижение налогов в интересах 1–2% богатейших американцев, налоговые льготы для крупнейших корпораций, облегчение финансового бремени для процедуры передачи больших наследств. Определенные преимущества получили и различные слои крепкого среднего класса. Этот билль принять было нелегко. Голоса разделились 50 на 50. Вице-президенту и одновременно председателю сената пришлось вмешаться, благодаря чему, собственно, и был принят «закон для богатых». Процветающая Америка получила на несколько лет налоговое и финансовое облегчение. Очевидно, что этот закон будет отменен или пересмотрен при победе демократических кандидатов, у которых совершенно иные приоритеты.
Почему это важно? Отстаивание интересов богатой, «коренной» Америки – ключевая цель трампизма внутри страны. Трампом сегодня довольны лишь несколько небольших, но очень влиятельных социальных групп. Во-первых, это ультрабогатые, старые американские семьи. Трамп испытывает к ним сложные чувства. Одной из мотиваций Трампа, американца лишь в третьем поколении, всегда являлось и продолжает оставаться соперничество со старыми капиталистическими родами. Трамп всю жизнь доказывает, что он не только часть истинной Америки. Трамп пытается доказать, что он часть «настоящей», старой, белой, англосаксонской и немецко-голландской Америки. Трампы не выскочки, нувориши, которым просто повезло. И эта фамилия должна стоять в одном ряду с великими именами американского капитализма – от Ренсселеров, Асторов, Спенсеров, Карнеги и Меллонов до Дюпонов, Фордов, Морганов, Вандербильтов и Рокфеллеров.