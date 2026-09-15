Не тем заправились

Не тем заправилисьКакие технологические риски заложены в Стратегии развития автопрома до 2035 года
В конце августа распоряжением правительства была утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности России до 2035 г. Первое, на что захотелось обратить внимание, – это список терминов. Кроме автомобилей появились определения электромобилей и гибридов – связанных с электромобильностью. Несмотря на упоминание стратегией в списке связанных документов Концепции развития водорода, ни водородомобили, ни автомобили на битопливных двигателях отдельного определения не удостоились. Как обычно, о метаноле, аммиаке и биотопливе при написании данного документа, вероятно, даже не задумывались.
Заводские мощности позволяют производить около 3,3 млн автомобилей в года, в том числе 2,8 млн легковых. В 2025 г. объем производства составил 800 000 шт., что составляет четверть от производственного потенциала. Но это не самое интересное. При этом в 2024 г. объем производства автомобилей на газу составил 5000 шт. А электромобилей (правда, уже в 2025 г.) – 4400. Отсутствие данных за 2025 г. по автомобилям на газовом топливе предполагает их полное отсутствие в производстве.