Не тем заправились

Заводские мощности позволяют производить около 3,3 млн автомобилей в года, в том числе 2,8 млн легковых. В 2025 г. объем производства составил 800 000 шт., что составляет четверть от производственного потенциала. Но это не самое интересное. При этом в 2024 г. объем производства автомобилей на газу составил 5000 шт. А электромобилей (правда, уже в 2025 г.) – 4400. Отсутствие данных за 2025 г. по автомобилям на газовом топливе предполагает их полное отсутствие в производстве.