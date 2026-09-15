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Суверенитет без изоляции

Почему России важно сочетать собственные ИИ-модели с доступом к мировым разработкам
Ярослав Кузьминов , научный руководитель НИУ ВШЭ

В конце июля был принят закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он вводит понятия суверенных и национальных больших фундаментальных моделей, требования к локализации обработки данных и возможность определять сферы, где такие модели должны применяться обязательно. Это уже не декларация о значимости ИИ, а институциональная рамка, в которой государство начинает определять, какие элементы новой технологической инфраструктуры должны находиться под национальным контролем.

Момент для этого выбран показательный, поскольку вокруг ИИ одновременно звучат разговоры о возможном пузыре, продолжается рост инвестиций и усиливается регулирование из-за киберугроз. Эти процессы не противоречат друг другу, скорее они показывают, что ИИ перестает быть отдельной технологической отраслью и постепенно превращается в системообразующий институт, от которого зависят производительность, рынок труда, доступ к данным, исследовательская инфраструктура и правила международной конкуренции.

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