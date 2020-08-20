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Врач омской больницы рассказал о спасении жизни Навального

Ведомости

Заместитель главврача омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко, заявил, что врачи «занимаются спасением его жизни». 

«Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни», ‒ сказал Калиниченко в эфире телеканала «Дождь». Ранее он говорил, что «нет никакой уверенности, что причиной его состояния является отравление».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в свою очередь сообщила в Twitter, что политик находится в средне-тяжелом состоянии. «Он находится в стабильно тяжелом состоянии, это не то же самое», ‒ написала она. Ярмыш добавила, что точный диагноз может быть известен только «к вечеру».

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. По мнению Ярмыш, ему могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Ранее по теме: Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных