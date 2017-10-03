Смысл бизнеса по версии Путина

В конце концов, бизнес – не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами. Владимир Путин, президент России

Ах как президент Владимир Путин распекал чиновников за «ВИМ-авиа»! Министр транспорта Соколов получил аж целое неполное служебное соответствие! Зампреда правительства Дворковича президент Путин спросил риторически, не слишком ли он нагружен!

Досталось и бизнесу в целом. И вот это-то поважней будет, чем неполное служебное соответствие или перегрузка чиновников.

Президент – важнейшее государственное лицо в России, а в современной действительности он, по-моему, приобрел такое значение, что его слова рассматриваются как прямое руководство к действию. Теперь вот цитата, из Гражданского кодекса. Статья 50 в пункте первом гласит: «Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)». То, что президент характеризует словом «бизнес», – это, как я полагаю, суть коммерческие организации, и, следовательно, их работа по российскому закону вовсе не для людей, а именно что для извлечения прибыли, для бизнесменов.

А также, конечно, для получения налогов – потому что хорошо работающий бизнес хорошо, обильно пополняет бюджет. И кстати, как мне рассказывали некоторые бизнесмены, если компания все показывает и показывает убытки, ее директора запросто могут вызвать в налоговую службу, чтобы поговорить, соответствует ли бесприбыльная организация статусу коммерческой.

И еще замечание. По-моему, для людей как раз должны работать чиновники, а не бизнес, с которого чиновники собирают налоги и потом распределяют их. Государство вообще получается потому, что у него есть что распределять, а значит, есть с кого собирать налоги.

Теперь хотелось бы не о сиюминутном значении этого высказывания президента. Он на том же заседании заметил, что прекрасно понимает: хочется создать нормальные условия для бизнеса. И следом произнес то, что вынесено в заглавие: бизнес – не для бизнесменов.

Есть, есть у меня ощущение, что так и относятся к бизнесменам в стране – они не на себя работать должны на самом деле! И помимо налогов должны еще всякую разную нагрузку нести. Часть этой нагрузки почти обязательна, потому что исходит от властей, которым надо помочь немного и в благоустройстве, и в социальной поддержке пенсионеров, и в культурном плане, и еще много в чем; другая часть просто обязательна: без обиняков говоря, это разнообразные коррупционные платежи; третья часть – нагрузка, от которой вроде можно и отбиться, – батюшка местный, к примеру, просит на храм...

Да и несмотря на все эти платежи, доверие россиян к бизнесу, как показывает сентябрьский мониторинг Высшей школы экономики, не растет, а к государству – растет. Президент понимает свой электорат.