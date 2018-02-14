Мужское «такое» Сергея Приходько

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Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Цитата недели

По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Сергей Приходько, заместитель председателя правительства России

По-мужски, говорит Сергей Приходько, крупный и давнишний чиновник, человек ельцинского призыва, странно сохранившийся в верхах путинской власти. Как я понимаю, это значит дал бы в морду Алексею Навальному, да вот правовое поле удерживает.

Мощное у нас в России правовое поле.

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