Это хорошо, это плохо, это неправда
Один из самых умелых (и страшных) политических журналистов Европы – так называют 51-летнего Армина Вольфа коллеги; он доктор политических наук и несколько раз признавался телеведущим года. Почти столько же лет, сколько Владимир Путин правит Россией, Армин Вольф владеет умами австрийцев – с 2002 г. он ведет ежевечернюю информационную программу на телеканале ORF под названием Zeit im Bild (логотип – ZIB); доля телезрителей, смотрящих ZIB, в среднем 30%. Интервью с президентом Путиным было специальным выпуском этой программы.
Разумеется, Армин Вольф – мастер интервью, и на встречу с Владимиром Путиным он пришел более чем подготовленным. Дело даже не в том, какие австрийский журналист задавал вопросы, в той или иной форме они уже звучали в разных кратких и длинных беседах с российским национальным лидером, – дело в настойчивости, с которой интервьюер Вольф добивался определенности от ньюсмейкера Путина. Пожалуй, можно сказать, что ньюсмейкеру такая последовательность интервьюера более чем не нравилась; это проявлялось и в переменах президентской позы на удобном кресле, и в жестикуляции, и в мимике.
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