Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Цитата недели: «Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из «важнейших» профессий в мире». Владимир Путин, президент России
Как древнейшие профессии становятся «важнейшими»
Владимира Путина, видимо, сильно раздражает шпионский скандал
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Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из «важнейших» профессий в мире
Владимир Путин, президент России
Когда я только это услышал... нет, сперва прочел, не поверил глазам своим – и услышал! И слово «подонок» тоже услышал.
Видимо, президенту дозволено обзываться. Сейчас не об этом.
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