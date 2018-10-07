Как древнейшие профессии становятся «важнейшими»

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Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Цитата недели: «Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из «важнейших» профессий в мире». Владимир Путин, президент России

Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из «важнейших» профессий в мире Владимир Путин, президент России

Когда я только это услышал... нет, сперва прочел, не поверил глазам своим – и услышал! И слово «подонок» тоже услышал.

Видимо, президенту дозволено обзываться. Сейчас не об этом.