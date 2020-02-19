Есть ли шанс на снятие санкций у Олега Дерипаски
Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил.
Наверное, Олег Дерипаска не тот персонаж, который может вызывать массовое сочувствие. Наверное, особенности бизнес-климата нашей страны предполагают, что кто-то где-то когда-то в чью-то пользу что-то делал или, наоборот, не делал. Но ставшее достоянием гласности в прошлую пятницу письмо OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США), адресованное юристам Дерипаски и объясняющее, почему санкции с него все-таки сняты быть не могут (после исключения из санкционного списка США своих ключевых активов – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – бизнесмен пытается добиться снятия и персональных санкций), вызывает ощущение некоторой неловкости. Не за Дерипаску. За минфин США.
OFAC пришло к выводу, что Дерипаска отмывал различными способами деньги президента/премьер-министра Владимира Путина, и именно из-за этого санкции с Дерипаски не будут снимать. Всего в документе шесть тезисов, каждый из которых начинается со слов «как сообщалось». Кем и кому сообщалось, не уточняется. Конечно, в письме OFAC перечисляет только «не привилегированные» данные, на основании которых санкции и были введены в апреле 2018 г. Часть информации засекречена.