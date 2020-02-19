Есть ли шанс на снятие санкций у Олега Дерипаски

OFAC пришло к выводу, что Дерипаска отмывал различными способами деньги президента/премьер-министра Владимира Путина, и именно из-за этого санкции с Дерипаски не будут снимать. Всего в документе шесть тезисов, каждый из которых начинается со слов «как сообщалось». Кем и кому сообщалось, не уточняется. Конечно, в письме OFAC перечисляет только «не привилегированные» данные, на основании которых санкции и были введены в апреле 2018 г. Часть информации засекречена.