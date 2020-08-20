Представитель Навального опровергла сообщения об употреблении им алкоголя

Представитель Навального опровергла сообщения об употреблении им алкоголяОснователь ФБК находится в реанимации в Омске
Якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не употреблял алкоголь и лекарственные препараты от похмелья перед госпитализацией. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, комментируя такие сообщения в телеграм-каналах.
«Якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда», — сказано в сообщении.
Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По мнению Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.