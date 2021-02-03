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Дмитрий Рогозин уже не считает лунную программу приоритетом

Почему новое заявление главы «Роскосмоса» совсем не удивительно
Иван Чеберко
Россия не будет участвовать в лунной гонке, пока не поймет смысл призового фонда.
Дмитрий Рогозин генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин, «крестный отец» российской лунной программы, заявил в своем Telegram-канале, что в лунной гонке Россия участвовать не будет. Это было ожидаемо, хотя и противоречит всему, о чем он говорил раньше.

В апреле 2014 г. именно Рогозин (тогда вице-премьер, курировавший военную и космическую промышленность) своей программной статьей в «Российской газете» дал неофициальный старт российской лунной программе. «В 2009–2013 гг. научными организациями и РАН была проведена большая работа по анализу перспектив освоения космоса. Ответ может показаться очевидным, но он получил серьезное обоснование: основной вектор – это освоение нашего ближайшего спутника, Луны, – писал Рогозин. – Вряд ли целесообразно сделать 10–20 полетов на Луну и дальше, все бросив, лететь на Марс или астероиды. У этого процесса есть начало, но нет окончания: мы собираемся прийти на Луну навсегда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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