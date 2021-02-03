Дмитрий Рогозин уже не считает лунную программу приоритетом

В апреле 2014 г. именно Рогозин (тогда вице-премьер, курировавший военную и космическую промышленность) своей программной статьей в «Российской газете» дал неофициальный старт российской лунной программе. «В 2009–2013 гг. научными организациями и РАН была проведена большая работа по анализу перспектив освоения космоса. Ответ может показаться очевидным, но он получил серьезное обоснование: основной вектор – это освоение нашего ближайшего спутника, Луны, – писал Рогозин. – Вряд ли целесообразно сделать 10–20 полетов на Луну и дальше, все бросив, лететь на Марс или астероиды. У этого процесса есть начало, но нет окончания: мы собираемся прийти на Луну навсегда».