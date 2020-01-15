Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых
Это произошло после снижения доходности вкладов Россельхозбанка и Альфа-банка
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил в среду Центробанк. Это новый исторический минимум ставки с начала расчета показателя в 2009 г.
По сравнению с последней декадой декабря показатель снизился на 0,084 процентного пункта (п. п.) – на конец декабря средняя максимальная ставка составляла 6,011%.
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