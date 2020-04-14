О чем стоит помнить охотникам за дивидендами в 2020 году

О чем стоит помнить охотникам за дивидендами в 2020 годуАналитики рассказали, сколько можно успеть заработать на прошлогодних дивидендах российских компаний
Благодаря падению фондового рынка в феврале-марте и без того высокая по мировым меркам дивидендная доходность российских акций выросла еще больше. По подсчетам «Сбербанк управление активами», для бумаг из индекса Мосбиржи она поднялась с 7,1% в конце прошлого года примерно до 8,2% в начале апреля. При этом по целому ряду акций за счет дивидендов можно получить более 10% прибыли.
Однако в этом году аналитики рекомендуют инвесторам быть особенно осторожными в погоне за дивидендами. Они советуют ориентироваться не только на ближайшие выплаты (финальные дивиденды за 2019 г.), но и на долгосрочные перспективы, в частности, сможет ли компания назначить весомый дивиденд через год. А также рекомендуют следить за новостями – некоторые компании из-за сложной экономической обстановки в период и после пандемии коронавируса могут на время отказаться от выплат дивидендов.
В этом году из-за пандемии изменились правила и сроки проведения годовых собраний акционеров (ГОСА), где, в частности, утверждают финальные дивиденды, которые компании выплатят акционерам из чистой прибыли за прошлый год. Поправки в закон об акционерных обществах дают им право в 2020 г. провести такие собрания заочно, либо отложить: обычно ГОСА проводятся не позднее 30 июня, но в этом году крайний срок перенесен на 30 сентября.