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О чем стоит помнить охотникам за дивидендами в 2020 году

Аналитики рассказали, сколько можно успеть заработать на прошлогодних дивидендах российских компаний
Анна Третьяк
Максим Стулов / Ведомости

Благодаря падению фондового рынка в феврале-марте и без того высокая по мировым меркам дивидендная доходность российских акций выросла еще больше. По подсчетам «Сбербанк управление активами», для бумаг из индекса Мосбиржи она поднялась с 7,1% в конце прошлого года примерно до 8,2% в начале апреля. При этом по целому ряду акций за счет дивидендов можно получить более 10% прибыли.

Однако в этом году аналитики рекомендуют инвесторам быть особенно осторожными в погоне за дивидендами. Они советуют ориентироваться не только на ближайшие выплаты (финальные дивиденды за 2019 г.), но и на долгосрочные перспективы, в частности, сможет ли компания назначить весомый дивиденд через год. А также рекомендуют следить за новостями – некоторые компании из-за сложной экономической обстановки в период и после пандемии коронавируса могут на время отказаться от выплат дивидендов.

В этом году из-за пандемии изменились правила и сроки проведения годовых собраний акционеров (ГОСА), где, в частности, утверждают финальные дивиденды, которые компании выплатят акционерам из чистой прибыли за прошлый год. Поправки в закон об акционерных обществах дают им право в 2020 г. провести такие собрания заочно, либо отложить: обычно ГОСА проводятся не позднее 30 июня, но в этом году крайний срок перенесен на 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных