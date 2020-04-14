О чем стоит помнить охотникам за дивидендами в 2020 году

Однако в этом году аналитики рекомендуют инвесторам быть особенно осторожными в погоне за дивидендами. Они советуют ориентироваться не только на ближайшие выплаты (финальные дивиденды за 2019 г.), но и на долгосрочные перспективы, в частности, сможет ли компания назначить весомый дивиденд через год. А также рекомендуют следить за новостями – некоторые компании из-за сложной экономической обстановки в период и после пандемии коронавируса могут на время отказаться от выплат дивидендов.