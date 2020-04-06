Россияне идут на фондовый рынок, несмотря на кризис
Распродажи, захлестнувшие фондовые рынки в марте, неожиданно привели к брокерам новых клиентов. В марте брокерские счета оформили 320 000 человек, подсчитала Московская биржа. Это почти вдвое больше, чем в феврале, когда счета открыли 186 000 человек. На начало апреля брокерские счета имеют 4,57 млн частных инвесторов, отчиталась биржа.
В Сбербанке в марте частные инвесторы открыли более 110 000 брокерских счетов, в «Тинькофф инвестициях» – 150 000, в ВТБ – 60 000 счетов. «БКС брокер» в марте оформил более 19 500 счетов, «Открытие брокер» – более 7500, в «Финаме» и Альфа-банке – по 12 000.
Всплеск активности новых клиентов у брокеров, как правило, приходился на дни, когда на рынке наблюдались особенно сильные движения, в частности 10 марта – первый торговый день на российском рынке после развала сделки ОПЕК+. Тогда индекс Мосбиржи за день потерял 8,11%.