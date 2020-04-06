Россияне идут на фондовый рынок, несмотря на кризис

Всплеск активности новых клиентов у брокеров, как правило, приходился на дни, когда на рынке наблюдались особенно сильные движения, в частности 10 марта – первый торговый день на российском рынке после развала сделки ОПЕК+. Тогда индекс Мосбиржи за день потерял 8,11%.