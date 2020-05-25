Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимостиВ топ–50 в мире также «Лукойл», «Новатэк» и «Газпром»
Сбербанк занял 6-е место в мировом рейтинге The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров среди крупнейших по капитализации компаний. ВСG проанализировала 2320 компаний по всему миру.
Она оценивала средний совокупный годовой доход акционеров (total shareholders return, TSR) за пять лет с 2015 по 2019 г., он рассчитывается на основе роста цены акций и дивидендного дохода. Все расчеты проводились в долларах.
Среднегодовой TSR Сбербанка составил 41%. По данным BCG, по этому показателю он наиболее эффективный банк в мире – в отраслевом рейтинге Сбербанк занял 1-е место. Он единственный из российских компаний в топ-10 рейтинга.
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