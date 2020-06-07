Банки подготовили летние вклады

Несмотря на устойчивое снижение депозитных ставок, банкиры пытаются хоть как-то привлекать и удерживать средства вкладчиков. В преддверии лета сразу несколько крупных банков предложили сезонные депозиты с повышенными ставками, а еще несколько признались, что их готовят. В этом году вкладчикам не стоит рассчитывать на существенную сезонную надбавку к ставке, а нужно помнить, что к осени ставки на рынке могут упасть еще сильнее, предупреждают аналитики.