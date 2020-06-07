Банки подготовили летние вклады

Банки подготовили летние вкладыБольше всего они готовы доплатить вкладчикам за крупные траты по картам, длинные сроки и удаленку
Несмотря на устойчивое снижение депозитных ставок, банкиры пытаются хоть как-то привлекать и удерживать средства вкладчиков. В преддверии лета сразу несколько крупных банков предложили сезонные депозиты с повышенными ставками, а еще несколько признались, что их готовят. В этом году вкладчикам не стоит рассчитывать на существенную сезонную надбавку к ставке, а нужно помнить, что к осени ставки на рынке могут упасть еще сильнее, предупреждают аналитики.
Банк «Санкт-Петербург» подготовился к лету заранее, еще весной предложив клиентам свой традиционный вклад «Белые ночи» в рублях и долларах со ставками 5,1–6,2% и 0,5–1,4% годовых соответственно. Ставка зависит от срока вклада, его суммы, а также способа оформления: для тех, кто оформляет вклад онлайн, ставка будет выше, чем для пришедших в отделение. Минимальная сумма вклада – 10 000 руб. или $500.