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Банки подготовили летние вклады

Больше всего они готовы доплатить вкладчикам за крупные траты по картам, длинные сроки и удаленку
Юлия Петрова
Максим Стулов / Ведомости

Несмотря на устойчивое снижение депозитных ставок, банкиры пытаются хоть как-то привлекать и удерживать средства вкладчиков. В преддверии лета сразу несколько крупных банков предложили сезонные депозиты с повышенными ставками, а еще несколько признались, что их готовят. В этом году вкладчикам не стоит рассчитывать на существенную сезонную надбавку к ставке, а нужно помнить, что к осени ставки на рынке могут упасть еще сильнее, предупреждают аналитики.

Банк «Санкт-Петербург» подготовился к лету заранее, еще весной предложив клиентам свой традиционный вклад  «Белые ночи» в рублях и долларах со ставками 5,1–6,2% и 0,5–1,4% годовых соответственно. Ставка зависит от срока вклада, его суммы, а также способа оформления: для тех, кто оформляет вклад онлайн, ставка будет выше, чем для пришедших в отделение. Минимальная сумма вклада – 10 000 руб. или $500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных