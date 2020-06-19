Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными

ИИСы появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок, и к маю этого года, по данным Московской биржи, их держали уже более 2,2 млн человек. Владельцы таких счетов могут получить одну из двух налоговых льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год (тип А) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету (тип Б). В обоих случаях условие получения льготы – сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн руб. Снять деньги с такого счета без его закрытия пока нельзя.