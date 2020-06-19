Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными

Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательнымиЛимит вырастет до 3 млн рублей в год, разрешат выводить купоны и дивиденды
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили три человека, которым он был разослан для обсуждения в эту пятницу. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Ведомостям», что сейчас обсуждаются поправки, которые позволили бы увеличить годовой взнос на ИИС до 3 млн руб. и снимать со счета часть денег. Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что реформа ИИС входит в национальный план восстановления экономики, но отказался обсуждать поправки, пока не ознакомится с ними. «Мы рассмотрим и, возможно, поддержим многочисленные предложения финансового рынка о том, чтобы расширить ИИС второго типа для того, чтобы граждане могли более эффективно вкладывать свои деньги на фондовом рынке», – говорил он в мае на форуме РСПП. «Ведомости» ожидают ответа от представителя ЦБ.
ИИСы появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок, и к маю этого года, по данным Московской биржи, их держали уже более 2,2 млн человек. Владельцы таких счетов могут получить одну из двух налоговых льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год (тип А) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету (тип Б). В обоих случаях условие получения льготы – сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн руб. Снять деньги с такого счета без его закрытия пока нельзя.