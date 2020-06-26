Инвестплатформы с июля могут оказаться вне закона

Представители крупнейших краудлендинговых платформ, опрошенные «Ведомостями», все же надеются успеть попасть в реестр к сроку ‒ иначе им придется приостанавливать деятельность или работать нелегально. Ozon.Invest (проект Ozon) еще в апреле подал в ЦБ все необходимые документы для вступления в реестр, но пока решения не получил, рассказал вице-президент по цифровым и финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян. Сберкредо (проект Сбербанка) и «Поток» (им владеют Альфа-банк и Fin Tech Capital) также подали документы на регистрацию и ожидают решения ЦБ, сообщили их представители. «Пока ответа или комментариев со стороны ЦБ нет», ‒ говорит гендиректор «Города денег» Армен Минасян. Он предполагает, что из-за режима самоизоляции и удаленной работы большинство площадок занялись вопросом только в конце мая.