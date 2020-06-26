Инвестплатформы с июля могут оказаться вне закона

Инвестплатформы с июля могут оказаться вне законаПод вопросом судьба ранее сделанных через краудлендинг инвестиций
С 1 июля все краудлендинговые платформы, на которых малый и средний бизнес привлекает займы, в том числе от физлиц, должны встать под контроль в ЦБ. Регулятор должен вести специальный реестр их операторов. Таковы требования вступившего в силу в январе закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Пока в реестре значится лишь одна компания ‒ регистратор «НРК Р.О.С.Т», который ведет реестры владельцев ценных бумаг. За пять дней до контрольной даты платформ, работающих с деньгами населения, в реестре нет.
Деятельность по организации привлечения инвестиций тех платформ, которые не войдут в реестр, с июля станет незаконной, констатируют опрошенные «Ведомостями» юристы.
«Поскольку ни о каких переходных периодах речь нигде не идет, логично, что платформы, не попавшие в реестр до 1 июля, будут вынуждены приостановить деятельность, при этом пока законодателем не отрегулирован вопрос о нарушении этого», ‒ говорит управляющий партнер юридической фирмы Novator Вячеслав Косаков.
По данным исполнительного директора Ассоциации операторов инвестплатформ Кирилла Косминского, к январю 2020 г. в России работало около 38 таких площадок. Из них 31 краудлендинговая платформа (как p2b, так и p2p-кредитование) и еще семь краудфандинговых площадок (привлекали средства в режиме спонсорства или предзаказа). Сейчас их число, с учетом планировавшихся к запуску, может быть еще выше, добавляет он.
Пока на рассмотрении в ЦБ находятся 17 комплектов документов от операторов инвестплатформ, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. По его словам, еще четырем заявителям отказано. Сколько операторов в итоге попадет в реестр в срок, регулятор сказать затрудняется ‒ проверка еще не завершена, а на каждый комплект бумаг по закону может уйти месяц.
Представители крупнейших краудлендинговых платформ, опрошенные «Ведомостями», все же надеются успеть попасть в реестр к сроку ‒ иначе им придется приостанавливать деятельность или работать нелегально. Ozon.Invest (проект Ozon) еще в апреле подал в ЦБ все необходимые документы для вступления в реестр, но пока решения не получил, рассказал вице-президент по цифровым и финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян. Сберкредо (проект Сбербанка) и «Поток» (им владеют Альфа-банк и Fin Tech Capital) также подали документы на регистрацию и ожидают решения ЦБ, сообщили их представители. «Пока ответа или комментариев со стороны ЦБ нет», ‒ говорит гендиректор «Города денег» Армен Минасян. Он предполагает, что из-за режима самоизоляции и удаленной работы большинство площадок занялись вопросом только в конце мая.
По приблизительным оценкам ЦБ, в 2018 г. (за 2019 г. замера не проводилось. ‒ «Ведомости») общий объем «публичного» краудфандинга (включает p2b-кредитование и сегмент, где инвесторы выдают деньги в обмен на нефинансовое вознаграждение) мог составлять 15,2 млрд руб., из них 14,9 млрд руб. приходилось на краудлендинг, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель ЦБ.
Части операторов из-за пандемии действительно пришлось изменить планы, признается директор инвестплатформы Lendly Александр Волгин. Lendly подаст документы на вступление в реестр лишь в конце июня. «Из-за карантина и закрытия границ несколько учредителей не смогли въехать в Россию, а для увеличения капитала необходимо их присутствие либо доверенность, оформленная нотариально через консульства. Нотариусы и консульства в Европе только начали работать в ограниченном режиме», ‒ сетует он.
На вопрос о том, как быть тем компаниям, которые не смогут в срок попасть в реестр из-за пандемии или длительного рассмотрения документов, а также какие к ним будут приняты меры, ЦБ по существу не ответил.
По оценкам участников рынка, десятки тысяч россиян вкладывают деньги с помощью краудлендинговых сервисов. После 1 июля судьба их инвестиций может оказаться под вопросом. Запрет деятельности операторам, не включенным в реестр, может привести к сложностям с подтверждением самого факта заключения инвестиционных договоров и их условий, опасается старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.
Но управляющий партнер юридической фирмы «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова обнадеживает: p2b-площадки, оставшись вне реестра ЦБ, продолжат обслуживать текущие проекты, но новые инвестиции через платформы проходить не смогут.
«Для краундфандинговых проектов вполне вероятна судьба рынка форекс, где до сих пор, несмотря на усилия ЦБ, «в черную» работает огромное количество компаний, находящихся в зарубежных юрисдикциях, привлекая средства граждан», ‒ опасается Косаков.