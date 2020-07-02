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Сбербанк снизил ставки базовых рублевых вкладов

Но предложил действующим клиентам онлайн-вклад под повышенный процент
Людмила Коваль Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Со 2 июля Сбербанк снизил ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), следует из тарифов, размещенных на сайте банка. Теперь разместить рубли во вкладе без пополнения в отделении госбанка можно лишь под 1,7–3,5% годовых, в онлайн-банке – под 1,85–3,65%. Максимальная ставка начисляется при размещении не менее 400 000 руб. на 6–12 месяцев, пенсионерам – от 1000 руб. С учетом капитализации процентов доходность онлайн-вложений не превысит 3,68% годовых.

Одновременно на период со 2 июля по 2 августа Сбербанк запустил новый сезонный промовклад «Лето онлайн» сроком 3 или 6 месяцев и ставками 3,8 или 4% годовых соответственно, сообщила его пресс-служба.

В результате максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке снизилась незначительно – лишь на 0,15 п. п.

Последний раз Сбербанк снижал ставки рублевых вкладов, а также вводил «сезонник» 8 мая этого года. Долларовые ставки вкладов госбанк снизил 3 июня – на 0,3 п. п. до 0,55% годовых.

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Ранее Банком России было принято решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке, объясняет последние действия Сбербанка его пресс-служба.

Поведение Сбербанка укладывается в общий рыночный тренд, соглашается старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин: после того как ЦБ в июне снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 4,5%, большинство банков будут стремиться удешевить стоимость фондирования. «Сопоставимое снижение ставок вкладов, на целый процентный пункт, было бы слишком радикальным и могло бы привести к оттоку вкладчиков. И Сбербанк действует аккуратно и предлагает промовклад с повышенной ставкой, чтобы удержать клиентскую базу или хотя бы минимизировать отток», – поясняет Ганелин. Короткий срок промовклада позволяет банку не принимать надолго обязательства по уплате повышенной ставки и комфортнее управлять потоками ликвидности, добавляет он.

Сбербанк не первым отреагировал на резкое снижение ключевой ставки ЦБ. В минувший вторник, 30 июня, банк ВТБ опустил ставки базовой линейки вкладов на 0,1–1 п. п. в зависимости от срока. Самое большое снижение коснулось коротких вкладов сроком 3–6 месяцев. Ставка самого доходного промовклада «Время роста» упала на 0,48–0,98 п. п. и сейчас составляет 3,97–4,31% при открытии онлайн и 3,82–4,17% в отделении.

После июньского снижения ключевой ставки доходность рублевых депозитов также уменьшили МКБ, «Юникредит банк» и «Открытие». Сегодня так же поступил Росбанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных