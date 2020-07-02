Сбербанк снизил ставки базовых рублевых вкладов

Поведение Сбербанка укладывается в общий рыночный тренд, соглашается старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин: после того как ЦБ в июне снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 4,5%, большинство банков будут стремиться удешевить стоимость фондирования. «Сопоставимое снижение ставок вкладов, на целый процентный пункт, было бы слишком радикальным и могло бы привести к оттоку вкладчиков. И Сбербанк действует аккуратно и предлагает промовклад с повышенной ставкой, чтобы удержать клиентскую базу или хотя бы минимизировать отток», – поясняет Ганелин. Короткий срок промовклада позволяет банку не принимать надолго обязательства по уплате повышенной ставки и комфортнее управлять потоками ликвидности, добавляет он.