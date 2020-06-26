Максимальная ставка вкладов упала ниже 5%

Максимальная ставка вкладов снижалась почти непрерывно еще с лета прошлого года и в начале марта достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент. Но после этого она ненадолго перешла к росту. В конце апреля, после того как ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%, показатель возобновил снижение.