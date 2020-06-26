Максимальная ставка вкладов упала ниже 5%
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру рублевых средств населения опустилась ниже психологически важного уровня в 5% годовых: во второй декаде июня она упала до 4,994%. Это минимальное значение за всю историю расчета показателя с 2009 г. По сравнению с первой декадой июня ставка снизилась на 0,02 процентного пункта (п. п.), тогда она составляла 5,014%.
Максимальная ставка вкладов снижалась почти непрерывно еще с лета прошлого года и в начале марта достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент. Но после этого она ненадолго перешла к росту. В конце апреля, после того как ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%, показатель возобновил снижение.
Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки своих депозитов более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В середине июня из первой десятки банков доходность депозитов снизил МКБ, дважды уменьшавший максимальную ставку своего вклада «Мега онлайн». Совокупно снижение составило 0,3 п. п., сейчас максимальная ставка его вклада равна 5,5%.
В этот же период РСХБ ввел акцию «Юбилейная ставка», повышающую максимальную ставку его вкладов на 0,1 п. п. до 6,1% годовых.