Чем обернулись просьбы заемщиков о кредитных каникулах

Чем обернулись просьбы заемщиков о кредитных каникулахМногие из них жалуются на хитрости банков при предоставлении каникул
Далеко не все заемщики, которые в пандемию потеряли возможность платить по кредиту, смогли легко уйти на кредитные каникулы. На форумах и специализированных сайтах появилось множество жалоб: вместо запрошенных выгодных кредитных каникул по закону, принятому в этом году (106-ФЗ), банки подключают клиентам, попавшим в трудную ситуацию, собственные более дорогие программы реструктуризации, а отказаться от них нелегко.
Банкиры утверждают, что подобные случаи единичны. ЦБ проблему видит, но ограничивается рассмотрением индивидуальных случаев и информационными письмами.
Хотели как лучше
Ситуации, в которые попадают заемщики разных банков, судя по жалобам в соцсетях и форумах, имеют похожий сценарий. Столкнувшись со снижением дохода или потеряв работу, люди удаленно подают заявку на кредитные каникулы ‒ через колл-центры или сайты банков. Менеджеры банков подробно не рассказывают клиентам о разнице между собственной банковской программой кредитных каникул, или реструктуризацией, и кредитными каникулами по госпрограмме, а информация на сайтах не всегда бывает исчерпывающей для клиентов. «Мне не объяснили, что у банка есть просто кредитные каникулы (не связанные с 106-ФЗ), льготный период (они так назвали кредитные каникулы по 106-ФЗ) и каникулы по ипотеке (по 76-ФЗ. ‒ «Ведомости»). На сайте банка в первую очередь высвечивается вкладка «Кредитные каникулы», где очень расплывчато все написано», ‒ жалуется на сайте banki.ru заемщица ВТБ из Ярославля. Другая клиентка ВТБ из Новосибирска с ипотекой сроком 20 лет также удивлена подключением реструктуризации по программе банка вместо запрошенных кредитных каникул по госпрограмме, к тому же она оказалась существенно дороже: после трех месяцев льготного периода заемщице придется еще 16 месяцев выплачивать банку одни проценты по ипотеке без погашения основного долга, что в итоге обойдется ей в лишние 470 000 руб.
Подобные претензии и жалобы пользователи соцсетей оставляют регулярно: больше всего претензий к лидерам ипотечного кредитования – Сбербанку и ВТБ. Клиенты недовольны тем, что, подавая заявку, были фактически лишены возможности посмотреть предварительные расчеты по кредиту. Услуга реструктуризации после одобрения была подключена им автоматически, а новый график платежей на момент появления в личном кабинете становился действующим. Дополнительное соглашение к кредитному договору, утверждающее изменения, банки предлагали подписать постфактум, жалуются клиенты.
Не уйти в отказ
Отказаться от уже проведенной банком реструктуризации заемщикам довольно трудно, некоторые так и не смогли этого сделать. Например, клиентка Сбербанка из Москвы, подавшая в апреле онлайн-заявку на реструктуризацию и получившая крайне невыгодные условия, в мае написала в отделении отказ от нее. Банк рассматривал его месяц и в итоге отклонил. Об этом она рассказала в отзывах на портале banki.ru. По ее словам, повторный отказ до сих пор в работе у банка, сроки его рассмотрения переносятся. О трудностях с отключением предоставленных банковских кредитных каникул сообщали также клиенты ВТБ и Газпромбанка.
Соглашение о подключении кредитных каникул имеет такую же силу, как и сам кредитный договор, клиентам надо отнестись к этому положению с вниманием, говорит представитель ВТБ. Впрочем, банк готов отключить каникулы по программе банка по обращению клиента с восстановлением прежнего ежемесячного платежа и без каких-либо просрочек, уверяет его представитель: «Подобные ситуации единичны и никак не повлияют на кредитную историю клиента». Кредитные каникулы по 106-ФЗ прекращаются в день обращения, а отказ от реструктуризации возможен лишь до фактического подписания документов, настаивает пресс-служба Сбербанка.
Газпромбанк рассматривает заявки по кредитным каникулам пять дней, но из-за запуска программы в сжатые сроки имеют место «отдельные технические сложности», утверждает его пресс-служба. Сбербанк связывает задержки решений с большим числом поступивших заявок: только за апрель заявок на урегулирование поступило больше, чем за весь 2019 г., отмечает представитель банка.
ЦБ также получает жалобы заемщиков и по всем претензиям проводит адресные проверки, сообщил представитель регулятора. За все время обращения 60 заемщиков были удовлетворены ‒ они смогли получить кредитные каникулы по 106-ФЗ после отказа, еще по ряду жалоб были пересмотрены или отменены условия собственных программ банков. Точное число поступивших претензий и урегулированных кейсов к моменту публикации представитель ЦБ назвать затруднился. В мае и июне регулятор выпустил три информационных письма, в которых призвал банки корректно информировать заемщиков обо всех возможных вариантах каникул, предлагать собственные программы реструктуризации тем, кто не проходит по требованиям 106-ФЗ, и фиксировать волю заемщика. Предоставление и отмена должны происходить лишь по соглашению сторон, заемщик в праве отказаться от невыгодных для себя условий, напоминает представитель ЦБ.
Что позволено кредитору
Российское законодательство не дает однозначной трактовки действиям банков, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы. По Гражданскому кодексу (п. 1 ст. 450 ГК РФ) изменение договора возможно по соглашению сторон. «Это значит, что, если условиями заключенного заемщиком с банком кредитного договора предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять его условия, эти изменения в общем случае будут правомерными, чем часто пользуются банки, прописывая подобные пункты в договоры», – говорит партнер юридической фирмы A.T. Legal Александр Павловский. В то же время законы о банках и банковской деятельности и о потребительском кредите запрещают банкам в одностороннем порядке менять существенные условия кредитных договоров, если они увеличивают финансовую нагрузку заемщика, добавляет адвокат BGP Litigation Антон Помазан. «Изменение условий на основании заявки клиента допускается, если эта заявка четко сформулирована и в ней явно выражена его воля на конкретное изменение индивидуальных условий кредитования. В противном случае банк не вправе вольно толковать такую заявку», ‒ добавляет он. Ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева рекомендует клиентам, столкнувшимся с кредитным мисселингом, обращаться к ЦБ и в Роспотребнадзор, предоставляя скрины смс-рассылок, переписки и записи телефонных разговоров с представителями банков. По ее словам, включение в кредитный договор условия, ущемляющего права потребителя, является административным правонарушением согласно ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ и может грозить банкам штрафом до 10 000 руб.