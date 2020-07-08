Чем обернулись просьбы заемщиков о кредитных каникулах

Ситуации, в которые попадают заемщики разных банков, судя по жалобам в соцсетях и форумах, имеют похожий сценарий. Столкнувшись со снижением дохода или потеряв работу, люди удаленно подают заявку на кредитные каникулы ‒ через колл-центры или сайты банков. Менеджеры банков подробно не рассказывают клиентам о разнице между собственной банковской программой кредитных каникул, или реструктуризацией, и кредитными каникулами по госпрограмме, а информация на сайтах не всегда бывает исчерпывающей для клиентов. «Мне не объяснили, что у банка есть просто кредитные каникулы (не связанные с 106-ФЗ), льготный период (они так назвали кредитные каникулы по 106-ФЗ) и каникулы по ипотеке (по 76-ФЗ. ‒ «Ведомости»). На сайте банка в первую очередь высвечивается вкладка «Кредитные каникулы», где очень расплывчато все написано», ‒ жалуется на сайте banki.ru заемщица ВТБ из Ярославля. Другая клиентка ВТБ из Новосибирска с ипотекой сроком 20 лет также удивлена подключением реструктуризации по программе банка вместо запрошенных кредитных каникул по госпрограмме, к тому же она оказалась существенно дороже: после трех месяцев льготного периода заемщице придется еще 16 месяцев выплачивать банку одни проценты по ипотеке без погашения основного долга, что в итоге обойдется ей в лишние 470 000 руб.