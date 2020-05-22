Крупнейшие банки рассказали, как отпускают россиян на кредитные каникулы

Крупнейшие банки за полтора месяца отправили на кредитные каникулы заемщиков с ссудами на сумму около 1% ипотечных портфелей (лишь у Сбербанка меньше – 0,3%), 0,1% портфелей потребительских ссуд и такую же долю портфелей кредитных карт, выяснили «Ведомости». Мы опросили лидеров рынка о суммах одобренных заявок на каникулы и сравнили их с величинами портфелей банков в разных сегментах кредитования на 1 апреля.