Крупнейшие банки рассказали, как отпускают россиян на кредитные каникулы

Крупнейшие банки рассказали, как отпускают россиян на кредитные каникулыЧаще всего ими пользуются ипотечные заемщики
Крупнейшие банки за полтора месяца отправили на кредитные каникулы заемщиков с ссудами на сумму около 1% ипотечных портфелей (лишь у Сбербанка меньше – 0,3%), 0,1% портфелей потребительских ссуд и такую же долю портфелей кредитных карт, выяснили «Ведомости». Мы опросили лидеров рынка о суммах одобренных заявок на каникулы и сравнили их с величинами портфелей банков в разных сегментах кредитования на 1 апреля.
Речь идет о кредитных каникулах, которые с апреля по закону могут получить граждане, лишившиеся 30% дохода и более из-за пандемии.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам