Почему пора рефинансировать ипотеку

С июня прошлого года минимальные ставки предложения рефинансирования жилищных кредитов в 15 крупнейших ипотечных банках снизились в среднем на 1,2–2 процентных пункта (п. п.), а у некоторых кредиторов еще больше: в Сбербанке на 3 п. п., в Промсвязьбанке на 5 п. п. Сейчас с учетом действующих акций они варьируются в пределах 7,4–9,5% годовых для зарплатных клиентов и 7,4–10% для остальных, следует из результатов мониторинга маркетингового агентства Marcs. По его данным, только с начала этого лета ставки рефинансирования ипотеки в очередной раз в этом году снизили 7 из 10 крупнейших ипотечных банков, в частности Сбербанк на 0,6 п. п. до 7,9%, Россельхозбанк на 0,2 п. п. до 8,3–8,5% для новых клиентов и 8–8,2% для зарплатников, «Открытие» на 0,6–0,7 п. п. до 8,9% для не клиентов и 8,4% для зарплатников (указаны базовые ставки без учета скидок). Также условия рефинансирования ипотеки в этот период улучшили ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Дом.РФ.