Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Личный счет Эксклюзивно по подписке

Почему пора рефинансировать ипотеку

Условия для меняющих кредитора заемщиков за год заметно улучшились
Юлия Петрова Людмила Коваль
Банки соглашаются рефинансировать ипотеку на квартиры в новостройках до сдачи домов в эксплуатацию /Максим Стулов / Ведомости

Снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ, введение в апреле новой госпрограммы льготной ипотеки привели к заметному удешевлению жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом. Это в полной мере касается и программ рефинансирования ипотеки. Речь идет о замене ранее полученного ипотечного кредита на другой – с более низкой ставкой и чаще всего в новом банке. Такие продукты крупные банки активно используют, чтобы переманить у конкурентов надежных, проверенных заемщиков, дефицит которых они ощущают все сильнее.

С июня прошлого года минимальные ставки предложения рефинансирования жилищных кредитов в 15 крупнейших ипотечных банках снизились в среднем на 1,2–2 процентных пункта (п. п.), а у некоторых кредиторов еще больше: в Сбербанке на 3 п. п., в Промсвязьбанке на 5 п. п. Сейчас с учетом действующих акций они варьируются в пределах 7,4–9,5% годовых для зарплатных клиентов и 7,4–10% для остальных, следует из результатов мониторинга маркетингового агентства Marcs. По его данным, только с начала этого лета ставки рефинансирования ипотеки в очередной раз в этом году снизили 7 из 10 крупнейших ипотечных банков, в частности Сбербанк на 0,6 п. п. до 7,9%, Россельхозбанк на 0,2 п. п. до 8,3–8,5% для новых клиентов и 8–8,2% для зарплатников, «Открытие» на 0,6–0,7 п. п. до 8,9% для не клиентов и 8,4% для зарплатников (указаны базовые ставки без учета скидок). Также условия рефинансирования ипотеки в этот период улучшили ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Дом.РФ.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных