Выгодно ли розничным инвесторам сейчас покупать бриллианты

Катаклизмы мирового масштаба, такие как пандемия COVID-19, увеличивают привлекательность бриллиантов. Еще в июне 2020 г. The New York Times написала о впечатляющих в разгар пандемии результатах онлайн-продаж премиальных ювелирных украшений аукционными домами: мол, люди из-за стресса накупили себе бриллиантовых браслетов. А в этом году продажи ювелирных изделий с бриллиантами в мире, по прогнозу компании «Алроса», вырастут на 23% по сравнению с 2020 г. примерно до $90 млрд и превзойдут уровень 2019 г. ($82 млрд).