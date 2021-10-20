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Выгодно ли розничным инвесторам сейчас покупать бриллианты

Добыча алмазов в пандемию упала, цены на бриллианты растут. Насколько хорошо вложения в бриллианты защищают накопления от высокой инфляции
Юлиана Петрова
В этом году продажи ювелирных изделий с бриллиантами в мире вырастут до $90 млрд и превзойдут уровень 2019 г. ($82 млрд) / Андрей Гордеев / Ведомости

Катаклизмы мирового масштаба, такие как пандемия COVID-19, увеличивают привлекательность бриллиантов. Еще в июне 2020 г. The New York Times написала о впечатляющих в разгар пандемии результатах онлайн-продаж премиальных ювелирных украшений аукционными домами: мол, люди из-за стресса накупили себе бриллиантовых браслетов. А в этом году продажи ювелирных изделий с бриллиантами в мире, по прогнозу компании «Алроса», вырастут на 23% по сравнению с 2020 г. примерно до $90 млрд и превзойдут уровень 2019 г. ($82 млрд).

В недавнем аналитическом отчете «Алросы» «Инвестиции в бриллианты» говорится, что из-за ускорения инфляции и падения доходности традиционных финансовых инструментов инвесторы сегодня охотнее включают в портфель ювелирные изделия и бриллианты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных