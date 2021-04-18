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Как инвестировать в недвижимость, не покупая квартиры

С введением эскроу-счетов самая популярная схема инвестирования дала сбой, зато появились новые
Елена Ведерина
Эксперты единодушно советуют инвесторам сосредоточиться на опосредованных вложениях в недвижимость /Андрей Гордеев / Ведомости

Изменение законодательного регулирования и переход строительства жилья на эскроу-счета привели к тому, что привычная многим россиянам схема инвестирования в недвижимость дала сбой. Если раньше квадратные метры покупали на этапе котлована, а в момент окончания стройки продавали автоматически подорожавшее жилье с хорошим дисконтом, то сейчас застройщикам уже невыгодно занижать цену в начале строительства. Соответственно, за время стройки квадратные метры почти не дорожают.

Тем не менее недвижимость все еще остается привлекательным активом для инвесторов. К такому выводу пришли участники публичной дискуссии «Кто в домике?», организованной Knight Frank Russia и ИК «Ренессанс капитал». Например, работающей схемой остается приобретение квартир по льготной ипотеке с господдержкой для последующей сдачи в аренду. «Перекредитоваться за счет государства под 6,5% выглядит достаточно хорошей идеей, – отмечает Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia. – Тем более что соотношение цены и качества у современных объектов недвижимости выглядит очень достойно и именно сейчас располагает к покупке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных