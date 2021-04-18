Как инвестировать в недвижимость, не покупая квартиры

Тем не менее недвижимость все еще остается привлекательным активом для инвесторов. К такому выводу пришли участники публичной дискуссии «Кто в домике?», организованной Knight Frank Russia и ИК «Ренессанс капитал». Например, работающей схемой остается приобретение квартир по льготной ипотеке с господдержкой для последующей сдачи в аренду. «Перекредитоваться за счет государства под 6,5% выглядит достаточно хорошей идеей, – отмечает Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia. – Тем более что соотношение цены и качества у современных объектов недвижимости выглядит очень достойно и именно сейчас располагает к покупке».