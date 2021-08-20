События в Афганистане: что важно знать инвесторуПриход талибов к власти вызвал вопросы о возможной нестабильности на финансовых рынках
В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» («Движение Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну. На фоне этих новостей все ведущие американские индексы открылись в понедельник снижением. Но реакция рынка на афганские события оказалась не столь существенной, а индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 даже завершили торговую сессию ростом.
Военный конфликт не всегда влияет на рынок акций, гораздо важнее экономические и корпоративные новости. Но в данном случае события в Афганистане инвесторы рассматривали в контексте терактов 11 сентября 2001 г. Именно после этих событий США ввели войска в Афганистан.
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