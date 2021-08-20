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События в Афганистане: что важно знать инвестору

Приход талибов к власти вызвал вопросы о возможной нестабильности на финансовых рынках
Инга Сангалова

В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» («Движение Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну. На фоне этих новостей все ведущие американские индексы открылись в понедельник снижением. Но реакция рынка на афганские события оказалась не столь существенной, а индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 даже завершили торговую сессию ростом.

Военный конфликт не всегда влияет на рынок акций, гораздо важнее экономические и корпоративные новости. Но в данном случае события в Афганистане инвесторы рассматривали в контексте терактов 11 сентября 2001 г. Именно после этих событий США ввели войска в Афганистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных