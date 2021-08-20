В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» («Движение Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну. На фоне этих новостей все ведущие американские индексы открылись в понедельник снижением. Но реакция рынка на афганские события оказалась не столь существенной, а индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 даже завершили торговую сессию ростом.