Греф выступил против налога на проценты по вкладам

Негативные эффекты и проблемы администрирования нового налога на проценты по вкладам превышают потенциальные плюсы от его сбора, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Ленте.ру». «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — отметил он. Президент госбанка при этом отметил, что такой налог есть в большинстве стран.