Греф выступил против налога на проценты по вкладам
Негативные эффекты и проблемы администрирования нового налога на проценты по вкладам превышают потенциальные плюсы от его сбора, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Ленте.ру». «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — отметил он. Президент госбанка при этом отметил, что такой налог есть в большинстве стран.
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Президент уточнил, что такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков.
26 марта Герман Греф обратился к клиентам-физлицам Сбербанка с разъяснением антикризисных инициатив президента. Президент банка уточнил, что налогообложение доходов от процентов по вкладам выше 1 млн руб. начнется с 2021 г., платить надо будет в 2022 г.