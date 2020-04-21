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Греф выступил против налога на проценты по вкладам

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Негативные эффекты и проблемы администрирования нового налога на проценты по вкладам превышают потенциальные плюсы от его сбора, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Ленте.ру». «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — отметил он. Президент госбанка при этом отметил, что такой налог есть в большинстве стран.

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Президент уточнил, что такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков.

26 марта Герман Греф обратился к клиентам-физлицам Сбербанка с разъяснением антикризисных инициатив президента. Президент банка уточнил, что налогообложение доходов от процентов по вкладам выше 1 млн руб. начнется с 2021 г., платить надо будет в 2022 г. 

Ранее по теме: Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных