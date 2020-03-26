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Греф обратился к клиентам Сбербанка в связи с коронавирусом

Он рекомендовал пользоваться дистанционными сервисами и разъяснил, как будут облагаться налогом проценты по вкладам
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

«Уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса», – с таких слов начинается обращение предправления Сбербанка Германа Грефа к клиентам-физлицам, которое было разослано по электронной почте. Среди получивших письмо от Грефа сотрудник «Ведомостей». Представитель банка подтвердил, что такое обращение Греф направил всем розничным клиентам.

Греф заверил их, что в этот «непростой период времени» все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме. Греф рекомендовал клиентам банка отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе Сбербанка и его экосистемы.

Сбербанк решил в индивидуальном порядке предоставлять «кредитные каникулы» по платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек, говорится в письме Грефа: для их получения не нужно посещать отделение банка, подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка. С 23 марта Сбербанк организовал бесплатную горячую линию по телефону или через мобильное приложение DocDoc, на которой можно получить консультацию квалифицированного врача на тему коронавируса. 

Ранее по теме: Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года

Значительная часть письма Грефа посвящена разъяснению инициатив, прозвучавших накануне в выступлении президента Владимира Путина. В связи с ними в банк поступает много вопросов, отметил Греф, в частности о новом налоге на процент от вкладов выше 1 млн руб. Он разъяснил, что налогообложение доходов от процентов по таким вкладам, начнется с 2021 г., платить надо будет платить в 2022 г. 

На прошлой неделе из-за коронавируса к клиентам обратился предправления ВТБ Андрей Костин.

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