Греф обратился к клиентам Сбербанка в связи с коронавирусом
«Уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса», – с таких слов начинается обращение предправления Сбербанка Германа Грефа к клиентам-физлицам, которое было разослано по электронной почте. Среди получивших письмо от Грефа сотрудник «Ведомостей». Представитель банка подтвердил, что такое обращение Греф направил всем розничным клиентам.
Греф заверил их, что в этот «непростой период времени» все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме. Греф рекомендовал клиентам банка отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе Сбербанка и его экосистемы.
Сбербанк решил в индивидуальном порядке предоставлять «кредитные каникулы» по платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек, говорится в письме Грефа: для их получения не нужно посещать отделение банка, подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка. С 23 марта Сбербанк организовал бесплатную горячую линию по телефону или через мобильное приложение DocDoc, на которой можно получить консультацию квалифицированного врача на тему коронавируса.
Значительная часть письма Грефа посвящена разъяснению инициатив, прозвучавших накануне в выступлении президента Владимира Путина. В связи с ними в банк поступает много вопросов, отметил Греф, в частности о новом налоге на процент от вкладов выше 1 млн руб. Он разъяснил, что налогообложение доходов от процентов по таким вкладам, начнется с 2021 г., платить надо будет платить в 2022 г.