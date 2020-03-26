Греф обратился к клиентам Сбербанка в связи с коронавирусом

Сбербанк решил в индивидуальном порядке предоставлять «кредитные каникулы» по платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек, говорится в письме Грефа: для их получения не нужно посещать отделение банка, подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка. С 23 марта Сбербанк организовал бесплатную горячую линию по телефону или через мобильное приложение DocDoc, на которой можно получить консультацию квалифицированного врача на тему коронавируса.