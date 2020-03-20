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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Госбанк утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от пандемии
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

«Многим из нас сегодня кажется: привычный ход вещей нарушен. На мой взгляд, важно не забывать ни на минуту: скоро все наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени», – так начинается обращение председателя правления ВТБ Андрея Костина к клиентам банка.

Успокоив клиентов, он сообщил им, что банк в развитие рекомендаций ЦБ разработал и утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от пандемии. Каждый клиент, оказавшийся в непростой ситуации из-за пандемии, может рассчитывать на индивидуальный подход, говорится в сообщении Костина. От лица банка и «профессионалов в банковском деле, прошедших испытание не одним экономическим кризисом», он гарантировал клиентам выполнение обязательств банка в полном объеме и пообещал делать все необходимое, чтобы обеспечить непрерывную работу банка.

Сотрудники «Ведомостей» из числа клиентов ВТБ такое сообщение не получали. «Ведомости» направили запросы нескольким крупным клиентам госбанка.

ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков

Банкам рекомендовано реструктурировать кредиты заемщиков с коронавирусом, отменены проверки ЦБ, расширяется программа поддержки МСП

В пятницу, 20 марта, ЦБ объявил о новый мерах для граждан, бизнеса и банков в условиях развития коронавируса. Так, ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность тех, у кого официально подтвержден коронавирус, а также не начислять по их кредитам пени и штрафы.

Позаботился ЦБ и о доступности безналичных расчетов. С 1 мая он устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками с клиентов при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП): за переводы до 100 000 руб. в месяц банки не должны брать комиссию, на сумму выше – не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

Для малого и среднего бизнеса ЦБ расширил программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

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