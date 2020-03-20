Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Успокоив клиентов, он сообщил им, что банк в развитие рекомендаций ЦБ разработал и утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от пандемии. Каждый клиент, оказавшийся в непростой ситуации из-за пандемии, может рассчитывать на индивидуальный подход, говорится в сообщении Костина. От лица банка и «профессионалов в банковском деле, прошедших испытание не одним экономическим кризисом», он гарантировал клиентам выполнение обязательств банка в полном объеме и пообещал делать все необходимое, чтобы обеспечить непрерывную работу банка.