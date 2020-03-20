Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом
«Многим из нас сегодня кажется: привычный ход вещей нарушен. На мой взгляд, важно не забывать ни на минуту: скоро все наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени», – так начинается обращение председателя правления ВТБ Андрея Костина к клиентам банка.
Успокоив клиентов, он сообщил им, что банк в развитие рекомендаций ЦБ разработал и утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от пандемии. Каждый клиент, оказавшийся в непростой ситуации из-за пандемии, может рассчитывать на индивидуальный подход, говорится в сообщении Костина. От лица банка и «профессионалов в банковском деле, прошедших испытание не одним экономическим кризисом», он гарантировал клиентам выполнение обязательств банка в полном объеме и пообещал делать все необходимое, чтобы обеспечить непрерывную работу банка.
Сотрудники «Ведомостей» из числа клиентов ВТБ такое сообщение не получали. «Ведомости» направили запросы нескольким крупным клиентам госбанка.
В пятницу, 20 марта, ЦБ объявил о новый мерах для граждан, бизнеса и банков в условиях развития коронавируса. Так, ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность тех, у кого официально подтвержден коронавирус, а также не начислять по их кредитам пени и штрафы.
Позаботился ЦБ и о доступности безналичных расчетов. С 1 мая он устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками с клиентов при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП): за переводы до 100 000 руб. в месяц банки не должны брать комиссию, на сумму выше – не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
Для малого и среднего бизнеса ЦБ расширил программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).