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Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа

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Инициатива ввести налог на проценты по вкладам исходила и от правительства, и от президента России, и она «уже формализована», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал авторитетным мнение президента Сбербанка Германа Грефа о том, что негативные эффекты нового налога превышают потенциальные плюсы, авторитетно.

Президент Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта предложил ввести налог в 13% на процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. Президент заявил, что новый налог затронет только порядка 1% вкладчиков. На следующий день Греф обратился клиентам-физлицам Сбербанка и уточнил, что налогообложение по новому налогу начнется с 2021 г., а платить надо будет в 2022 г.

Позднее Греф в интервью «Ленте.ру» заявил, что не вводил бы налог на проценты «в этот момент времени». Он сказал, что сам «не большой любитель налогов вообще», но отметил, что те, кто принимал решение ввести новый налог, исходили из опыта других стран.

Ранее по теме: Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам и облигациям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных