Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа
Инициатива ввести налог на проценты по вкладам исходила и от правительства, и от президента России, и она «уже формализована», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал авторитетным мнение президента Сбербанка Германа Грефа о том, что негативные эффекты нового налога превышают потенциальные плюсы, авторитетно.
Президент Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта предложил ввести налог в 13% на процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. Президент заявил, что новый налог затронет только порядка 1% вкладчиков. На следующий день Греф обратился клиентам-физлицам Сбербанка и уточнил, что налогообложение по новому налогу начнется с 2021 г., а платить надо будет в 2022 г.
Позднее Греф в интервью «Ленте.ру» заявил, что не вводил бы налог на проценты «в этот момент времени». Он сказал, что сам «не большой любитель налогов вообще», но отметил, что те, кто принимал решение ввести новый налог, исходили из опыта других стран.