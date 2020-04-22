Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа

Президент Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта предложил ввести налог в 13% на процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. Президент заявил, что новый налог затронет только порядка 1% вкладчиков. На следующий день Греф обратился клиентам-физлицам Сбербанка и уточнил, что налогообложение по новому налогу начнется с 2021 г., а платить надо будет в 2022 г.