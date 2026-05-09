Боевой «Крокодил»: как карикатура стала оружием против нацизма

Боевой «Крокодил»: как карикатура стала оружием против нацизмаГлавный сатирический журнал страны во время войны тоже был на передовой
9 мая отмечается 81-я годовщина Победы СССР в Великой Отечественной войне. Почти четыре года советский народ изо всех сил и всеми доступными средствами противостоял врагу. Одним из его орудий стала пропаганда, на острие которой находился журнал «Крокодил».
Юмор советского образца
По словам карикатуриста Владимира Мочалова (в 1984–2000 гг. – главный художник «Крокодила»), до революции в России выходило 15–20 сатирических журналов. Прообраз знаменитого издания, которое стало «ворошить гниль без всякой милости», появился после прихода к власти большевиков. Его «отцом» выступил Константин Еремеев – революционер и первый редактор «Рабочей газеты». Именно у него родилась идея, изменившая облик отечественной сатиры и превратившая ее в инструмент государственной идеологии.
Изначально она нашла воплощение в виде вкладки на последней странице «Рабочей газеты». Весной 1922 г. Еремеев предложил художникам создать иллюстрированное приложение, а коллектив в ответ замахнулся на самостоятельный журнал. Уже летом вышел первый номер со знаменитыми строками Демьяна Бедного: «Красный Крокодил – смелый из смелых! Против крокодилов черных и белых».
Поскольку на тот момент грамотной была лишь треть населения, выразительные рисунки с короткими и хлесткими подписями быстро завоевали популярность. Как рассказал «Ведомостям» профессор Института медиа НИУ ВШЭ Григорий Прутцков (сын писателя-сатирика Владимира Прутцкова, который с 1971 г. работал внештатным корреспондентом «Крокодила»), чаще всего журнал высмеивал бытовые и социальные недостатки: пережитки дореволюционной жизни, бюрократию, пьянство, мелкие нарушения дисциплины. В 1937–1938 гг. он активно разоблачал врагов народа.
К началу войны «Крокодил» фактически стал единственным общесоюзным сатирическим изданием. В пиковый 1939 г. тираж 16-страничного журнала достигал почти 10 млн экземпляров. Аналоги были, но выходили меньшими объемами и преимущественно в республиках – например, «Перець» на Украине, «Чаян» в Татарстане и проч.
По словам Мочалова, самым популярным журналом «Крокодил» стал благодаря тому, что первым наладил обратную связь с читателями. «Народ обращался в редакцию с письмами о бюрократизме и беспорядке на местах, а «Крокодил» отвечал на эти вопросы своими рисунками», – пояснил карикатурист.
Сатирическое оружие
Война и мобилизация не обошли «Крокодил» стороной. Многие карикатуристы, которые сотрудничали с изданием, ушли на фронт и отправляли материалы прямо с передовой. Например, неоднократно выезжал в действующую армию прославленный график Борис Ефимов.
Объем журнала сократился до 8 полос, а тираж едва превышал 100 000 экземпляров. По словам Прутцкова, редакционный штат работал в очень стесненных условиях: «Появились лимиты на бумагу, а сами тиражи доходили до фронта не очень оперативно».
Тем не менее журнал стал настоящим сатирическим оружием. Появились новые рубрики: «Полевая почта» (отклик на письма с фронта), «Вилы в бок» (антифашистский раздел), «Разрешите побеспокоить» (высмеивание тыловых неурядиц), «С подлинным скверно» (письма пленных немецких солдат) и так далее. Всего вышло 159 военных выпусков.
Доставка «Крокодила» на фронт была налажена через «Военгиз» и по подписке для частей Красной армии. Журналы отправляли вместе с прессой, боеприпасами и провизией. Распределением по подразделениям занимались политотделы, благодаря которым издание попадало в полевые библиотеки, блиндажи и землянки. Свежие номера нередко сбрасывали с самолетов или везли в спецпоездах, чтобы поддержать боевой дух солдат оперативными карикатурами – порой они выходили быстрее официальных сводок.
Содержание фактически не устаревало: журнал даже месячной давности воспринимался как свежий, поскольку давал красноармейцам эмоциональную разрядку. «Это был быстрый и эффективный способ посмеяться над врагом, а смех в экстремальных условиях всегда работает как моральная поддержка», – объясняет Прутцков.
Кроме того, в окопах сатирический журнал был частью мирного прошлого, напоминанием о доме и довоенной жизни. Как говорил сотрудник «Крокодила» Михаил Зощенко, «только недалекие люди могут думать, что во время войны смеяться грешно»: «Если даже умереть, то все равно лучше в веселом настроении, чем с кислым выражением».
От Москвы до Берлина
Главным редактором журнала с 1938 по 1948 г. являлся Григорий Рыклин. Помимо Ефимова с изданием работали Кукрыниксы, Леонид Сойфертис, Марк Абрамов и другие художники, а также поэты-сатирики Самуил Маршак, Эмиль Короткий и другие.
В 1941 г. ключевым сюжетом являлось сплочение советского народа против вероломного врага («Ворвался – Взорвался»). После стабилизации ситуации в 1942 г. журнал стал высмеивать уязвимость немцев, их поражения на фронте, а уже в 1943 г. издание пестрело карикатурами, отражающими продвижение Красной армии с мотивационными лозунгами: «Последний год войны», «Время не ждет» и другие. Наконец, в 1944–1945 гг. «Крокодилом» уже вовсю провозглашалась скорая победа и мощь антигитлеровской коалиции.
Материалы нередко переводились на другие языки (для агрессора – на немецкий, для союзников – на английский и французский) и распространялись на оккупированных территориях. По словам Мочалова, когда Гитлер подходил к Москве, первыми он планировал повесить Ефимова и диктора Исаака Левитана. «Это говорит само за себя: настолько творчество было злобным, ехидным по отношению к нацизму».
Излюбленным приемом «Крокодила» стало гротескное изображение Гитлера и его приспешников, а также солдат вермахта. На протяжении всей войны журнал неизменно показывал их нелепыми, жалкими и смешными, развенчивая миф о непобедимости и расовом превосходстве нацистов. Яркий пример – знаменитая карикатура Ефимова, на которой художник изобразил низкого Геббельса, толстого Геринга и темноволосого Гитлера с подписью: «Настоящий ариец должен быть высок, строен и белокур».
Систематически «Крокодил» прибегал к зооморфным образам: Гитлер и его генералы представали в виде хищных зверей (волков или шакалов), ядовитых насекомых, а также озверевших обезьян. Настоящих животных журнал ставил выше. Например, на карикатуре с обитателями Берлинского зоопарка, которые указывают красноармейцам дорогу: «Просим не смешивать, логово зверя не здесь».
Едкая советская сатира вызывала интерес и на Западе. Например, американская газета The New York Times отмечала в обзорах советской прессы, что карикатуры на «бесноватого фюрера» отличаются «необычайной экспрессией» и «неумолимой жестокостью». Британская London Daily Sketch публиковала перепечатки работ, подчеркивая, что «юмор «Крокодила» – это смех с обнаженным клинком», который бьет точно в цель. А британский историк Френсис Клингендер говорил, «Крокодил» стал таким же эффективным оружием, как пушки и танки Красной армии.