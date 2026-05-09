Боевой «Крокодил»: как карикатура стала оружием против нацизма

В 1941 г. ключевым сюжетом являлось сплочение советского народа против вероломного врага («Ворвался – Взорвался»). После стабилизации ситуации в 1942 г. журнал стал высмеивать уязвимость немцев, их поражения на фронте, а уже в 1943 г. издание пестрело карикатурами, отражающими продвижение Красной армии с мотивационными лозунгами: «Последний год войны», «Время не ждет» и другие. Наконец, в 1944–1945 гг. «Крокодилом» уже вовсю провозглашалась скорая победа и мощь антигитлеровской коалиции.