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«Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале Генеральной Ассамблеи ООН

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«Хор Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого провел концерт в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Выступление было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стало частью международного проекта «Песни Победы». Трансляцию вел Telegram-канал постпредства России при ООН.

Перед началом концерта с приветственным словом выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, отметив, что страна заплатила за это огромную цену – более 27 млн жизней. Но, по его словам, эти жертвы не были напрасны – ведь именно благодаря той победе была создана ООН.

Он также отметил важность вклада союзников во время войны, подчеркнув, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи других государств.

Артисты исполнили несколько десятков композиций, включая такие известные песни, как «Три танкиста», «Смуглянка», «Темная ночь», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «Синий платочек», «Катюша» и, конечно, «День Победы». В зале были ветераны, высокопоставленные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.

25 февраля Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на Украине. В документе выражается «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта и убедительная просьба установить прочный мир между Украиной и РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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