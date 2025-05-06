«Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале Генеральной Ассамблеи ООН

Перед началом концерта с приветственным словом выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, отметив, что страна заплатила за это огромную цену – более 27 млн жизней. Но, по его словам, эти жертвы не были напрасны – ведь именно благодаря той победе была создана ООН.