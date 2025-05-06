«Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале Генеральной Ассамблеи ООН
«Хор Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого провел концерт в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Выступление было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стало частью международного проекта «Песни Победы». Трансляцию вел Telegram-канал постпредства России при ООН.
Перед началом концерта с приветственным словом выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, отметив, что страна заплатила за это огромную цену – более 27 млн жизней. Но, по его словам, эти жертвы не были напрасны – ведь именно благодаря той победе была создана ООН.
Он также отметил важность вклада союзников во время войны, подчеркнув, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи других государств.
Артисты исполнили несколько десятков композиций, включая такие известные песни, как «Три танкиста», «Смуглянка», «Темная ночь», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «Синий платочек», «Катюша» и, конечно, «День Победы». В зале были ветераны, высокопоставленные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.
25 февраля Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на Украине. В документе выражается «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта и убедительная просьба установить прочный мир между Украиной и РФ.